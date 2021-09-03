Справедливая доходность нового выпуска бондов Совкомбанка находится на уровне не ниже 7,9% - "Инвестиционный банк Синара"

Справедливая доходность нового выпуска 3-летних облигаций Совкомбанка серии БO-П04 находится на уровне не ниже 7,9% годовых, считают в "Инвестиционном банке Синара".

"Совкомбанк планирует 8 сентября открыть книгу заявок на облигации серии БО-П04 сроком обращения 3 года. Объем выпуска составит 7 млрд руб. Ориентир по доходности - не выше, чем G-curve на срок 3 года + 160 б. п., что по состоянию на 1 сентября соответствует доходности 8,42% годовых. Участие в размещении нам представляется интересным при доходности не ниже 7,9% годовых, что мы считаем справедливым уровнем для нового выпуска", - отмечает аналитик инвестбанка Александр Афонин.

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