Котировки нефти могут вырасти до $74/барр. при отчете по рынку труда США хуже ожиданий - Sber CIB

Котировки нефти могут вырасти до $74 за баррель Brent, если отчет по рынку труда США будет несколько хуже ожиданий, полагает аналитик Sber CIB Михаил Шейбе.

"Нефть Brent в пятницу утром котируется около $73/барр., повышению нефтяных котировок помешал слабый индекс PMI для сферы услуг Китая. Инвесторы ждут индексов PMI для сферы услуг из других стран. Во второй половине дня их внимание привлекут данные по занятости вне сельского хозяйства США за август. Мы полагаем, что отчет по рынку труда будет несколько хуже ожиданий (с учетом опубликованных в среду невпечатляющих данных ADP по занятости в частном секторе, и также снижения компонента занятости в производственном индексе PMI от ISM). Это окажет поддержку рискованным активам, поскольку в таком случае сворачивание стимулирующих мер в США, вероятно, будет отложено на более поздний срок. В результате котировки Brent могут вырасти до $74/барр.", - отмечает Шейбе.

Эксперт считает, что в августе в США было создано меньше рабочих мест, чем предполагает консенсус-прогноз Bloomberg (725 тыс.), и намного меньше, чем в июле (943 тыс.). Такие ожидания обусловлены ростом заболеваемости COVID-19 и тем, что наем сотрудников в начале нового учебного года в этот раз может не обеспечить высокого сезонного прироста занятости. На взгляд Шейбе, для ФРС решающее значение будет иметь то, улучшилась ли ситуация с предложением рабочей силы в августе и сентябре в соответствии с ожиданиями. В центре внимания будет распространение дельта-штамма коронавируса и его экономические последствия, которые могут негативно сказаться на найме в гостиничном бизнесе и сфере отдыха и развлечений.

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