Рынок акций РФ в пятницу перейдет к консолидации после ралли этой недели - Альфа-банк

Рынок акций РФ в пятницу перейдет к консолидации после ралли этой недели, полагает аналитик Альфа-банка Джон Волш.

"Российский рынок акций на открытии ы пятницу немного снижался, консолидируясь после сильного роста этой недели, когда индексы РТС и Московской биржи опережали биржевые индикаторы стран EM и DM. Опубликованные в пятницу утром российские PMI в обрабатывающей промышленности (46,5) и в сфере услуг (49,3) за август оказались ниже прогнозов, как, впрочем, и Caixin PMI в сфере услуг Китая (46,7), что может ухудшить настроение инвесторов. Тем не менее, сейчас рынки ждут данные по рынку труда США за август, которые будут опубликованы ближе к вечеру", - отмечает Волш.

По его мнению, следует иметь ввиду, что только слишком сильное опережение прогнозов или такое же сильное отставание от них может действительно повлиять на настроение рынка. Кроме того, и другие статистические данные должны оказаться или сильно выше, или сильно ниже прогнозов, чтобы и рынок, и ФРС кардинально изменили свое настроение.

"Мы ожидаем, что в пятницу ралли продолжится, независимо от того, будут ли данные по рынку труда сильными или, наоборот, слабыми. Сильные значения будут отражать продолжающееся восстановление экономики, тогда как слабые - отсрочку количественного свертывания со стороны ФРС. Мы ожидаем, что российский рынок акций сегодня будет следовать за европейскими и американскими аналогами, однако после сильного роста уходящей недели, а также в связи с Днем труда в США (в понедельник рынок США закрыт), инвесторы могут фиксировать прибыль, хотя окончательно это станет понятно после выхода статистики по рынку труда", - прогнозирует эксперт банка.

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