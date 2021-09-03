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03 сентября 2021 года 11:39

Рынок акций РФ утром просел в рамках коррекции, упал Яндекс и растет Норникель

Москва. 3 сентября. Рынок акций РФ утром в пятницу просел в рамках коррекции после роста накануне на фоне смешанных внешних сигналов, индексы МосБиржи опустился в район 3970 пунктов, отложив покорение новой вершины 4000 пунктов, при этом лидируют в откате бумаги "Яндекса" и растут акции "Норникеля".

К 11:00 МСК индекс Мосбиржи составил 3971,03 пункта (-0,5%), индекс РТС - 1716,84 пункта (-0,6%); динамика цен blue chips на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) смешанная в пределах 2,4%.

Доллар стоит 72,87 рубля (без изменений).

Подешевели акции "Яндекса" (-2,4%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-1,8%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (-1,7% и -1,5% "префы"), расписки TCS Group (MOEX: TCSG) (-1,5%), бумаги "Московской биржи" (-1,4%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-1,3%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-1,2%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,9% и -0,8% "префы"), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,6%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,5%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,4%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (-0,3%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,1%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,1%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,1%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,1%).

Подорожали акции "Норникеля" (+1,2%), Polymetal (MOEX: POLY) (+0,7%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,5%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,4%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,3%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+0,3%), расписки Ozon (MOEX: OZON) (+0,2%), бумаги "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,1%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,1%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,1%).

"Норильский никель", скорее всего, рассчитает промежуточные дивиденды в 2021 году исходя из формулы в соглашении акционеров, иные варианты расчета или buyback основные акционеры не обсуждают, заявил "Интерфаксу" гендиректор "Интерроса", заместитель председателя совета директоров "Норникеля" Сергей Батехин.

Дивидендная формула в действующем до конца 2022 года соглашении акционеров "Норникеля" предполагает выплаты на уровне 60% EBITDA. "Интеррос" и топ-менеджмент ГМК неоднократно предлагали "Русалу", партнеру по соглашению, рассчитывать дивиденды от free cash flow, что снизило бы поступления акционерам на фоне растущих капвложений в проекты развития рудной базы и экологическую программу.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, пятница может стать решающим днем для американских и мировых бирж для определения направления движения на ближайшие недели. Инвесторы будут ориентироваться на данные по занятости в США вне сельскохозяйственного сектора за август.

При сохранении общемирового оптимизма индексы МосБиржи и РТС вполне могут продолжить движение к 4000 и 1750 пунктам. Среди корпоративных историй внимание в пятницу привлекут новости с заседания суда по иску Росрыболовства к "Норникелю". В остальном основные движения на биржах ожидаются во второй половине сессии: если данные по занятости в США окажутся значительно хуже прогноза, пострадать могут циклические акции, а если лучше - рисковые активы и золото окажутся под давлением ожиданий более высоких процентных ставок, а доллар подрастет.

По оценке директора по стратегии ИК "Финам" Ярослава Кабакова, отчет Минтруда США может показать более медленные темпы прироста рабочих мест на фоне распространения дельта-штамма COVID-19 в прошлом месяце. Консенсус-прогноз аналитиков - 725 тыс. новых рабочих мест в несельскохозяйственном секторе. Если прогноз подтвердится, это будет означать снижение темпов создания рабочих мест с 943 тыс. в предыдущем месяце, а уровень безработицы снизится до нового минимума эпохи пандемии в 5,2%.

Таким образом, рост занятости в США, вероятно, замедлился в августе после созданных почти 2 млн рабочих мест за последние два месяца. Однако существенный разброс в оценках аналитиков от 375 тыс. до 1,027 млн рабочих мест создает на рынке интригу, и многие инвесторы не готовы рисковать в преддверии выхода данных. Отчеты на этой неделе показали, что количество рабочих мест на фабриках и количество рабочих мест в частных компаниях не оправдывают ожиданий. Но прием на работу малыми предприятиями ускорился, а мнение потребителей о рынке труда оставалось довольно оптимистичным.

Как отмечает главный аналитик "Алор брокер" Алексей Антонов, в конце недели "голубые фишки" демонстрируются смешанную динамику. Большие потери в четверг-пятницу понесли банки, которые часто бывают индикатором будущего тренда. Пока рекомендуется покупать акции ВТБ и Сбербанка на просадках. Консолидируется "Газпром" (MOEX: GAZP) после фиксации спекулятивной прибыли - после снятия технической перекупленности бумаги концерна возобновят подъем.

Рынок ожидает первого судебного заседания по иску Росрыболовства к "Норникелю" на 58,7 млрд руб. Вроде бы "Норникель" готов к мировому соглашению, что позволит снизить сумму выплат по претензии, размер которой кажется сильно завышенным. При любом решении можно ожидать отскока бумаг ГМК вверх "по факту" состоявшегося события.

Индекс МосБиржи сохраняет шансы на достижение отметки 4000 пунктов, которую еще полгода назад многие называли стратегической целью роста в текущем году. Но с учетом разнонаправленной динамики высоколиквидных акций, есть сомнения, что индикатор сразу сможет закрепиться выше этой отметки. Впрочем, все будет зависеть от фондовой Америки, где коррекции сопровождаются очередным обновлением исторического максимума, полагает Антонов.

По мнению главного аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Владимира Соловьева, если данные Минтруда США за август окажутся слабыми, ФРС может отложить начало сворачивания программы выкупа активов на более поздний срок, что станет фактором дальнейшего роста рынков. В понедельник в США отмечается День труда, поэтому инвесторы могут решить зафиксировать прибыль перед длинными выходными.

По словам эксперта по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Игоря Галактионова, нефть накануне выросла на фоне ослабления доллара США и последствий урагана "Ида" для добычи в Мексиканском заливе.

В Мексиканском заливе нефтяные компании активно работают над устранением последствий урагана, который в выходные вышел на побережье Луизианы. По данным Reuters, более 94% добычи нефти в заливе, или 1,7 млн б/с, остаются закрытыми. Чтобы избежать дефицита на топливном рынке, Минэнерго США выделило прибрежным НПЗ 1,5 млн баррелей из чрезвычайных запасов для производства бензина. При этом далеко не все НПЗ возобновили работу. Семь НПЗ могут выйти из строя на срок до 4 недель из-за нехватки электроэнергии и воды.

Для цен на нефть перебои с добычей являются позитивным фактором, в особенности для американского бенчмарка WTI. Спред между ближайшими контрактами на Brent и WTI на этой неделе сократился до $3 после $4 на прошлой неделе.

Еще одним фактором поддержки, даже более важным, является сильный спрос в странах-импортерах. В США статистика Минэнерго на этой неделе показала скачок поставок топлива до максимума с сентября 2019 года. Одновременно Reuters сообщает о рекордном спросе на бензин в Индии, третьем по объему импортере нефти в мире. Индийское подразделение Moody's ожидает, что потребление бензина в стране вырастет на 14% - до рекордных 739 тыс. б/с в финансовом году до марта 2022 года. Сопоставимый рост потребления на 11-13% за год может быть и в Китае, втором потребителе нефти в мире, отмечает аналитик.

В США индексы акций накануне выросли на 0,1-0,4% на статданных, обновили рекорды S&P 500 (+0,3%) и Nasdaq (+0,1%).

Число заявок на пособие по безработице в США на прошлой неделе снизилось до минимума с марта 2020 года - до 340 тыс. при прогнозах снижения до 345 тыс.

Восстановление рынка труда стало более устойчивым на фоне возобновления работы бизнесов в различных сферах экономики США, несмотря на сохраняющиеся опасения по поводу роста числа заражений коронавирусом.

В пятницу будут опубликованы официальные данные о состоянии рынка труда США в прошлом месяце. Эксперты ожидают, что количество рабочих мест в экономике страны выросло на 943 тыс., а безработица опустилась до 5,2% с 5,4% в июле.

В пятницу в Азии динамика индексов акций была смешанной (японский Nikkei 225 вырос на 2,1%, китайский Shanghai Composite просел на 0,4%, гонконгский Hang Seng потерял 0,8%), нет единого вектора в Европе (индексы FTSE, DAX подросли на 0,1%, CAC 40 просел на 0,3%), "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 подрос на 0,2%).

Премьер-министр Японии Есихидэ Суга заявил, что не будет выдвигать свою кандидатуру на выборах лидера правящей Либерально-демократической партии, сообщает телеканал NHK. Таким образом, он фактически отказывается от поста премьер-министра. Выборы главы Либерально-демократической партии назначены на 29 сентября.

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в сфере услуг Китая, рассчитываемый Caixin Media Co. и Markit, в августе опустился до 46,7 пункта по сравнению с 54,9 пункта месяцем ранее. Эксперты в среднем ожидали менее значительного снижения - до 54 пунктов. Значение PMI выше 50 пунктов указывает на увеличение активности в секторе, ниже - на ее ослабление. Таким образом, индекс впервые с апреля 2020 года опустился ниже данного уровня.

Сводный PMI уменьшился до 47,2 пункта с 53,1 пункта в июле. Аналитики прогнозировали 52,9 пункта.

На нефтяном рынке цены утром в пятницу консолидируются после роста накануне, добыча в Мексиканском заливе после прохождения урагана "Ида" постепенно восстанавливается.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК составила $73,08 за баррель (+0,1% и +2% в четверг), октябрьская цена WTI - $69,87 за баррель (-0,2% и +2% накануне).

Поддержку котировкам оказывает значительное сокращение запасов нефти в США за последнюю неделю - на 7,2 млн баррелей, сообщает MarketWatch. При этом снижение было отмечено по итогам третьей недели подряд.

Президент США Джо Байден в четверг сообщил, что проинструктировал министра энергетики Дженнифер Грэнхолм использовать стратегический запас нефти для борьбы с вызванным ураганом "Ида" повышением цен на топливо в стране.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами отката выступили акции ПАО "Челябинский металлургический комбинат" (MOEX: CHMK) (-4,3%), Globaltrans (MOEX: GLTR) (-3,6%), ПАО "Белуга групп" (MOEX: BELU) (-2,3%).

Подорожали бумаги "КАМАЗа" (MOEX: KMAZ) (+5,3%), "Соллерса" (MOEX: SVAV) (+3,7%), МКФ "Красный Октябрь" (MOEX: KROT) (+2,6%), ПАО "Группа Черкизово" (MOEX: GCHE) (+2,6%), ГДР Ros Agro (MOEX: AGRO) (+2,5%), акции ПАО "Сегежа групп" (MOEX: SGZH) (+2%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 14,37 млрд рублей (из них 4,92 млрд рублей пришлось на акции "Роснефти", 2,31 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 2,11 млрд рублей на акции "Норникеля").


Опубликовано: /Финмаркет/
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