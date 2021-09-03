Справедливая доходность нового выпуска бондов Россельхозбанка находится на уровне 7,7-7,8% - "Инвестиционный банк Синара"

Справедливая доходность нового выпуска 5-летних облигаций Россельхозбанка серии БO-14-002Р находится на уровне 7,7-7,8% годовых, считают в "Инвестиционном банке Синара".

"Россельхозбанк 7 сентября откроет книгу заявок на 5-летние облигации серии БO-14-002Р на сумму не менее 10 млрд рублей. По выпуску предусмотрена оферта через 2,5 года. Ориентир по доходности - значение КБД на сроке 2,5 года плюс премия 115-125 б. п., что в настоящее время соответствует доходности 7,98- 8,08% годовых. На наш взгляд, справедливая доходность по новым бумагам немного меньше первого из озвученных значений - на уровне около 7,7-7,8% годовых", - отмечает аналитик банка Александр Афонин.

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