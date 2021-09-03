Акциям Норникеля может оказать поддержку позитивный новостной фон - ITI Capital

Акциям "Норникеля" может оказать поддержку позитивный новостной фон, полагают аналитики ITI Capital.

Эксперты инвесткомпании отмечают ряд позитивных для компании факторов:

- "Норникель" проведет переговоры с Росрыболовством о мировом соглашении по иску на 58,7 млрд руб., поданному против дочернего предприятия компании. Соглашение предполагает возмещение вреда водным биоресурсам в натуральной форме, стороны обсудят реализацию плана восстановления Норило-Пясинской озерно-речной системы.

- Интеррос подтвердил, что "Норникель" рассчитает дивиденды за 1П21 на базе EBITDA по формуле в соглашении акционеров, иные варианты расчета или buyback основные акционеры не обсуждают. Расчет финальных дивидендов за 2020г от FCF стал разовым решением основных акционеров.

"Согласно дивформуле в соглашении акционеров, по нашим расчётам, на дивиденды за 1П21 могут направить $3,343 млрд или 1622 руб. на акцию, что соответствует дивдоходности на уровне 6,7%", - указывают стратеги ITI Capital.

- Этим летом "Норникель" выпустил первую в истории металлургической отрасли партию углеродно-нейтрального никеля, до конца 2021г планируется выпустить до 10000 т (суммарный выпуск никеля в 2021г может составить 200000 т). "Норникель" будет продавать его с премией через блокчейн-платформу. Запуск производства может отправной точкой для переговоров c Tesla и другими производителями электробатарей и автомобилей, отмечается в комментарии инвесткомпании.

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