ПСБ рекомендует держать акции РусАла с целью 61 руб

Аналитики Промсвязьбанка (ПСБ) рекомендуют держать акции "РусАла" с целью 61 руб. за штуку, говорится в обзоре банка.

Эксперты банка отмечают, что, как считает зампред правления Сбербанка Анатолий Попов, "РусАл" может воспользоваться правом досрочного погашения части долга перед Сбербанком, направить на это основную часть средств, полученных в ходе участия в обратном выкупе акций 2Норильским никелем".

Участие в buyback "Норникеля" принесло "РусАлу" $1,42 млрд, еще $618 млн компания получила в первом полугодии 2021г в виде дивидендов. Это позволило "РусАлу" снизить чистый долг в январе-июне текущего года до $4,1 млрд с около $5,6 млрд. До конца 2022 г. РУСАЛу предстоит погасить около $2 млрд, напоминают эксперты ПСБ.

"Мы положительно оцениваем данную новость. Досрочное погашение долга позволит улучшить кредитное качество "РусАла". Мы рекомендуем "держать" акции компании, целевой уровень - 61 руб./акцию", - заключают аналитики банка.

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