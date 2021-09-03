Ключевые события пятницы в РФ и мире - Sber CIB

Аналитики Sber CIB обращают внимание на ключевые события пятницы в РФ и мире.

Как говорится в обзоре, в фокусе будут отчет по рынку труда США и ВЭФ;

- Во Владивостоке продолжается Восточный экономический форум (ВЭФ).

- В США выйдут данные по занятости вне сельского хозяйства и еженедельный отчёт по числу действующих буровых установок.

- В ряде стран будут опубликованы индексы деловой активности (для сферы услуг и сводные).

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