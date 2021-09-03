Цены рублевых корпоративных бондов в пятницу не продемонстрируют ярко выраженной динамики

Москва. 3 сентября. Котировки рублевых корпоративных облигаций в пятницу, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне неоднозначных сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, полагают аналитики.

Американский фондовый рынок вырос по итогам торгов в четверг, индексы S&P 500 и Nasdaq Composite достигли рекордных максимумов на фоне оптимистичных статистических данных по рынку труда. Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе уменьшилось на 14 тыс. - до 340 тыс. человек. Это минимальный показатель с марта 2020 года. Согласно пересмотренным данным, неделей ранее число обращений составило 354 тыс., а не 353 тыс., как сообщалось ранее. Аналитики в среднем ожидали уменьшения до 345 тыс. с объявленного ранее уровня предыдущей недели.

Восстановление рынка труда стало более устойчивым на фоне возобновления работы бизнесов в различных сферах экономики США, несмотря на сохраняющиеся опасения по поводу роста числа заражений коронавирусом. В пятницу будут опубликованы официальные данные о состоянии рынка труда США в прошлом месяце. Эксперты ожидают, что количество рабочих мест в экономике страны выросло на 943 тыс., а безработица опустилась до 5,2% с 5,4% в июле.

Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона в пятницу демонстрируют разнонаправленные изменения. Премьер-министр Японии Есихидэ Суга заявил, что не будет выдвигать свою кандидатуру на выборах лидера правящей Либерально-демократической партии, сообщает телеканал NHK. Таким образом, он фактически отказывается от поста премьер-министра. Выборы главы Либерально-демократической партии назначены на 29 сентября. Японский индекс Nikkei 225 вырос по итогам торгов на 1,94%. Южнокорейский индекс Kospi к 8:28 МСК увеличился на 0,7%. Австралийский S&P/ASX 200 к этому времени прибавил 0,4%.

Вместе с тем китайский индекс Shanghai Composite к 8:34 МСК опустился на 0,5%, а гонконгский Hang Seng - на 0,7%. Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в сфере услуг Китая, рассчитываемый Caixin Media Co. и Markit, в августе опустился до 46,7 пункта по сравнению с 54,9 пункта месяцем ранее. Эксперты в среднем ожидали менее значительного снижения - до 54 пунктов. Сводный PMI уменьшился до 47,2 пункта с 53,1 пункта в июле.

В свою очередь цены на нефть в ходе утренних торгов в пятницу не демонстрируют ярко выраженной динамики после 2%-ного роста накануне. Ноябрьские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:15 МСК подорожали на 0,19% - до $73,17 за баррель. В четверг их цена выросла на 2% и составила на закрытие $73,03 за баррель. Котировки фьючерсов на WTI на ноябрь на электронных торгах на Нью-йоркской товарной бирже утром снижаются на 0,04% - до $69,96 за баррель. По итогам предыдущей сессии их цена увеличилась на 2%, завершив день на отметке $69,99 за баррель, что является самым высоким уровнем с 3 августа.

Сдерживающее влияние на рынок оказывает постепенное возобновление деятельности нефтепроизводителей в Мексиканском заливе после прохождения урагана "Ида". Поддержку котировкам оказывает значительное сокращение запасов нефти в США за последнюю неделю - на 7,2 млн баррелей. При этом снижение было отмечено по итогам третьей недели подряд. Президент США Джо Байден в четверг сообщил, что проинструктировал министра энергетики Дженнифер Грэнхолм использовать стратегический запас нефти для борьбы с вызванным ураганом "Ида" повышением цен на топливо в стране.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в четверг выросла на четверть по отношению к предыдущему торговому дню и осталась вблизи средних значений - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 10,595 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 3,916 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 2 сентября снизился всего на 0,01% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 106,6 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за день 0,01%, поднявшись до 726,61 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "Почта России-001Р-10" (+0,65%), "РЖД-28" (+0,19%) и "ГТЛК-001Р-15" (+0,14%), а в лидерах снижения - облигации "Газпромбанк-001Р-3Р" (-0,52%), "ТМК-001P-02" (-0,48%) и "Газпром капитал БО-05" (-0,31%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ООО "Икс 5 (MOEX: FIVE) Финанс" планирует 3 сентября собирать заявки на 15-летние бонды серии 002P-01 объемом от 5 млрд рублей с офертой через 3 года. Сбор заявок пройдет с 11:00 до 15:00 МСК. Ориентир ставки 1-го купона - 7,65-7,75% годовых. Ориентиру соответствует доходность к оферте на уровне 7,8-7,9% годовых. Техразмещение предварительно запланировано на 8 сентября.

Россельхозбанк 7 сентября планирует провести сбор заявок на облигации серии БО-14-002Р со сроком обращения 5 лет и офертой через 2,5 года объемом не менее 10 млрд рублей. Сбор заявок пройдет с 11:00 до 15:00 МСК. Ориентир ставки 1-го купона - премия 115-125 базисных пунктов к сопоставимым ОФЗ. Техразмещение выпуска запланировано на 9 сентября.

ООО Топливная компания "Нафтатранс плюс" установило ставку 24-го купона 5-летних облигаций серии БО-02 объемом 250 млн рублей на уровне 13% годовых. Компания завершила размещение выпуска в октябре 2019 года. Номинал одной облигации - 10 тыс. рублей. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 13% годовых, купоны ежемесячные. Остальные ставки купонов будут рассчитываться по формуле - ключевая ставка ЦБ РФ, действующая на 7-й рабочий день до даты начала купонного периода, плюс 6%, но не менее 13% и не более 15% годовых. По выпуску предусмотрено частично-досрочное погашение - по 6,67% от номинала будет выплачено в даты окончания 27-го, 30-го, 33-го, 36-го, 39-го, 42-го, 45-го, 48-го, 51-го, 54-го, 57-го купонов и 19,96% от номинала в дату окончания 60-го купона.