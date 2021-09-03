Утренние прогнозы: рынок акций на старте торгов в пятницу сохранит умеренный оптимизм

Аналитики прогнозируют умеренно-позитивное открытие торгов акциями РФ в пятницу. По их мнеию, индекс Мосбиржи имеет хорошие шансы преодолеть ключевую отметку 4000 пунктов.

BCS Express (Василий Карпунин): "Внешний фон в пятницу с утра нейтральный. Американские индексы после закрытия нашей дневной сессии в четверг остались примерно на тех же уровнях. Азиатские рынки торгуются разнонаправленно и не показывают единой динамики. Фьючерсы на индекс S&P 500 прибавляют 0,15%, нефть Brent - без существенных изменений и находится около уровня $73. С учетом результатов предыдущих вечерних торгов можно предположить, что при сохранении текущего фона открытие по индексу Мосбиржи пройдет недалеко от уровня закрытия четверга. Пространство для роста к более фундаментально справедливым уровням остается во многих бумагах с относительно высоким индексным весом: "Газпром", "ЛУКОЙЛ", "Норникель", "Роснефть", ВТБ".

"Алго Капитал" (Виталий Манжос): "Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с умеренным отклонением в пределах 0,1-0,3%, в районе 3980-4000 пунктов. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 3970, 3950 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 4010, 4030 пунктов. После близкого к нейтральному открытия индекс Мосбиржи с большой долей вероятности перейдет в состояние консолидации. Явные предпосылки для продолжения его роста в первые часы торгов пока не сложились".

"Алор Брокер" (Алексей Антонов): "Внешний фон в пятницу с утра позитивен. Американские фьючерсы с утра продолжают рост, прибавляя около 0,2%. В плюсе большинство промышленных и драгоценных металлов, нефть стоит 73 доллара за баррель. Так что у Индекса Мосбиржи есть все шансы, чтобы пересечь отметку 4000 пунктов, которую еще полгода назад многие называли стратегической целью роста в нынешнем году. Но с учетом разнонаправленной динамики высоколиквидных акций, есть сомнения, что индикатор сразу сможет закрепиться выше этой отметки. Впрочем, все будет зависеть от фондовой Америки, где коррекции сопровождаются очередным обновлением исторического максимума".

Sber CIB: "Утром мировые рынки немного растут в ожидании данных по занятости США за август, нефть котируется выше $73. Российские акции могут незначительно подрасти в начале торгов в Москве".

Промсвязьбанк (Владимир Соловьев): "В пятницу индекс Мосбиржи при поддержке благоприятного фона на внешних рынках протестирует рекордный уровень 4000 пунктов, однако в дальнейшем не исключаем фиксации прибыли, вызванной приближением выходных дней".