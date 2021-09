S&P и Nasdaq обновили рекорды, Brent - $73 за баррель

Фондовые индексы США выросли на статданных, S&P и Nasdaq обновили рекорды. Рынок акций Японии растет после объявления об уходе премьера, Китай в минусе. Нефть слабо дешевеет, Brent - $73 за баррель.

Американский фондовый рынок вырос по итогам торгов в четверг, индексы S&P 500 и Nasdaq Composite достигли рекордных максимумов на фоне оптимистичных статистических данных по рынку труда.

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе уменьшилось на 14 тыс. - до 340 тыс. человек, сообщается в отчете министерства труда США. Это минимальный показатель с марта 2020 года. Согласно пересмотренным данным, неделей ранее число обращений составило 354 тыс., а не 353 тыс., как сообщалось ранее. Аналитики в среднем ожидали уменьшения до 345 тыс. с объявленного ранее уровня предыдущей недели, свидетельствуют данные Trading Economics.

Восстановление рынка труда стало более устойчивым на фоне возобновления работы бизнесов в различных сферах экономики США, несмотря на сохраняющиеся опасения по поводу роста числа заражений коронавирусом.

В пятницу будут опубликованы официальные данные о состоянии рынка труда США в прошлом месяце. Эксперты ожидают, что количество рабочих мест в экономике страны выросло на 943 тыс., а безработица опустилась до 5,2% с 5,4% в июле.

"Число заявок на получение пособий по безработице достигло минимума с начала пандемии, и мы определенно настроены оптимистично перед получением полной картины о состоянии рынка труда", - сказал управляющий директор по инвестиционной стратегии E-Trade Майк Левенгарт, которого цитирует CNBC.

Производительность труда в США во втором квартале выросла на 2,1%, свидетельствуют окончательные данные министерства труда страны. Стоимость рабочей силы в США увеличилась на 1,3%. Эксперты в среднем ожидали повышения первого показателя на 2,4%, второго - на 0,9%, сообщает Trading Economics. Предварительные данные указывали на подъем соответственно на 2,3% и 1%.

Дефицит внешнеторгового баланса США в июле составил $70 млрд по сравнению с пересмотренным июньским показателем в $73,2 млрд, свидетельствуют данные министерства торговли страны. Эксперты, опрошенные Trading Economics, в среднем ожидали сокращения отрицательного сальдо баланса внешней торговли США до $71 млрд с ранее объявленных $75,7 млрд в июне.

Поддержку индексу Dow Jones оказали акции Walgreens Boots Alliance (SPB: WBA) Inc. и Chevron Corp. (SPB: CVX), которые подорожали на 3% и 2,1%.

Акции Apple Inc. (SPB: AAPL) прибавили 0,75%, тогда как бумаги Microsoft Corp. (SPB: MSFT) подешевели на 0,2%, Alphabet Inc. (SPB: GOOG) - на 1,3%, Amazon.com Inc. (SPB: AMZN) - на 0,5%, Facebook Inc. (SPB: FB) - на 0,8%.

Котировки акций ChargePoint Holdings Inc., производителя зарядных систем для электромобилей, увеличились на 8,2% на фоне оптимистичных квартальных результатов компании.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию торгов вырос на 131,29 пункта (0,37%) - до 35443,82 пункта.

Значение Standard & Poor's 500 увеличилось на 12,86 пункта (0,28%), составив 4536,95 пункта.

Nasdaq Composite повысился на 21,80 пункта (0,14%) - до 15331,18 пункта.

Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона в пятницу демонстрируют разнонаправленные изменения.

Премьер-министр Японии Есихидэ Суга заявил, что не будет выдвигать свою кандидатуру на выборах лидера правящей Либерально-демократической партии, сообщает телеканал NHK. Таким образом, он фактически отказывается от поста премьер-министра.

Выборы главы Либерально-демократической партии назначены на 29 сентября.

Японский индекс Nikkei 225 к 8:27 МСК увеличился на 2%. С начала текущей недели он прибавил более 4%.

В число лидеров роста котировок входят акции сталепроизводителей JFE Holdings (5,8%), Nippon Steel Corp. (+4,8%), Japan Steel Works Ltd. (+4,6%) и Kobe Steel Ltd. (+4,2%).

Также дорожают бумаги производителя потребительской электроники Sony (+1,9%), инвестиционно-технологической SoftBank Group (+0,5%), крупнейшего розничного продавца одежды в Азии Fast Retailing (+1,8%) и выпускающей чипы Advantest (+2,5%).

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:34 МСК опустился на 0,5%, а гонконгский Hang Seng - на 0,7%.

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в сфере услуг Китая, рассчитываемый Caixin Media Co. и Markit, в августе опустился до 46,7 пункта по сравнению с 54,9 пункта месяцем ранее. Эксперты в среднем ожидали менее значительного снижения - до 54 пунктов.

Значение PMI выше 50 пунктов указывает на увеличение активности в секторе, ниже - на ее ослабление. Таким образом, индекс впервые с апреля 2020 года опустился ниже данного уровня.

Сводный PMI уменьшился до 47,2 пункта с 53,1 пункта в июле. Аналитики прогнозировали 52,9 пункта.

Значительное снижение в ходе торгов на Гонконгской фондовой бирже показывают котировки акций интернет-компании Meituan (-4,4%), онлайн-ритейлера Alibaba Group (-3,3%), производителя мясной продукции WH Group Ltd. (-3%), выпускающей солнечные панели Xinyi Solar Holdings (-2,7%).

Кроме того, дешевеют бумаги интернет-гиганта Tencent Holdings (-1,7%).

Между тем повышается стоимость нефтепроизводителей China Petroleum & Chemical Corp. (+3,4%), CNOOC (+2,5%) и PetroChina Co. (+1,7%), фармацевтической Sino Biopharmaceutical Ltd. (+2,7%), производителя бытовой электроники Xiaomi (+0,4%).

Южнокорейский индекс Kospi к 8:28 МСК повысился на 0,7%.

Рыночная стоимость одного из крупнейших в мире производителей чипов Samsung Electronics Co. выросла на 0,7%, автопроизводителя Hyundai Motor - на 1,2%.

Австралийский S&P/ASX 200 к этому времени прибавил 0,4%.

Котировки акций крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto увеличились соответственно на 1% и 2,3%.

Стоимость бумаг Whitehaven Coal подскочила на 7,2%.

Розничные продажи в Австралии в июле упали на 2,7%, свидетельствуют окончательные данные. Это самое значительное снижение показателя в текущем году. В июне они сократились на 1,8%.

Цены на нефть эталонных марок в ходе торгов в пятницу слабо снижаются.

Ноябрьские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:59 МСК подешевели на $0,03 (на 0,04%) - до $73 за баррель. В четверг их цена выросла на $1,44 (на 2%) и составила на закрытие $73,03 за баррель. Таким образом, подъем был зафиксирован впервые за три сессии.

Котировки фьючерсов на WTI на ноябрь на электронных торгах на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) утром снизились на $0,17 (на 0,24%) - до $69,82 за баррель. По итогам предыдущей сессии их цена увеличилась на $1,44 (на 2%), завершив день на отметке $69,99 за баррель, что является самым высоким уровнем с 3 августа, по данным Dow Jones Market Data

Сдерживающее влияние на рынок оказывает постепенное возобновление деятельности нефтепроизводителей в Мексиканском заливе после прохождения урагана "Ида", отмечают аналитики Rystad Energy.

Поддержку котировкам оказывает значительное сокращение запасов нефти в США за последнюю неделю - на 7,2 млн баррелей, сообщает MarketWatch. При этом снижение было отмечено по итогам третьей недели подряд.

Президент США Джо Байден в четверг сообщил, что проинструктировал министра энергетики Дженнифер Грэнхолм использовать стратегический запас нефти для борьбы с вызванным ураганом "Ида" повышением цен на топливо в стране.