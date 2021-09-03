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03 сентября 2021 года 09:27
Индекс Мосбиржи имеет хорошие шансы преодолеть отметку 4000п в пятницу - "Алор Брокер"
Индекс Мосбиржи имеет хорошие шансы преодолеть отметку 4000 пунктов в пятницу, считает аналитик инвестиционной компании "Алор Брокер" Алексей Антонов. "Внешний фон в пятницу с утра позитивен. Американские фьючерсы с утра продолжают рост, прибавляя около 0,2%. В плюсе большинство промышленных и драгоценных металлов, нефть стоит 73 доллара за баррель. Так что у Индекса Мосбиржи есть все шансы, чтобы пересечь отметку 4000 пунктов, которую еще полгода назад многие называли стратегической целью роста в нынешнем году. Но с учетом разнонаправленной динамики высоколиквидных акций, есть сомнения, что индикатор сразу сможет закрепиться выше этой отметки. Впрочем, все будет зависеть от фондовой Америки, где коррекции сопровождаются очередным обновлением исторического максимума", - пишет Антонов. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
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