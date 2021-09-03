Общая рыночная конъюнктура остается благоприятной для акций "Роснефти" - BCS Express

Общая рыночная конъюнктура остается благоприятной для акций "Роснефти", считает аналитик BCS Express Василий Карпунин.

"Акции "Роснефти" пытаются выйти из боковой консолидации последних дней. Для подтверждения более устойчивой растущей тенденции бумагам необходимо закрепляться выше 560 руб. В таком случае следующие ориентиры вновь сместятся в район исторических максимумов в диапазоне 580-590 руб. Общая рыночная конъюнктура остается благоприятной для компании", - пишет эксперт инвесткомпании.

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