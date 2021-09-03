.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Общая рыночная конъюнктура остается благоприятной для акций "Роснефти" - BCS Express
.
ГЛАВНОЕ
Рост промпроизводства в июле в России замедлился до 6,8%
В июле рост промпроизводства в РФ замедлился до 6,8% после 10,2% в июне, сообщил Росстат. По отношению к июлю "доковидного" 2019 года показатель вырос на 0,7% после роста на 2,3% месяцем ранее. За январь-июль промпроизводство увеличилось на 4,4%
 
Путин: на Курилах будет введен преференциальный налоговый режим сроком на 10 лет
Преференциальный налоговый режим будет введен на Курильских островах сроком на 10 лет, им смогут воспользоваться как отечественные, так и иностранные инвесторы, заявил сегодня президент РФ Владимир Путин, выступая на Восточном экономическом...
 
В РФ могут упростить передачу лицензий на недра
Минприроды РФ прорабатывает вопросы упрощения передачи лицензий на недра от недропользователя к недропользователю, а также расширение схемы заявительного принципа выдачи лицензий, сообщил в ходе сессии о проблемах недропользования Дальнего Востока в...
 
Росимущество не против передачи конфиската малоимущим
Росимущество согласилось с целесообразностью инициативы о передаче нуждающимся части задержанных таможней товаров, а также нереализованного конфискованного имущества. Это следует из письма за подписью замруководителя ведомства Алексея Пономарева в...
 
03 сентября 2021 года 09:16

Общая рыночная конъюнктура остается благоприятной для акций "Роснефти" - BCS Express

Общая рыночная конъюнктура остается благоприятной для акций "Роснефти", считает аналитик BCS Express Василий Карпунин.

"Акции "Роснефти" пытаются выйти из боковой консолидации последних дней. Для подтверждения более устойчивой растущей тенденции бумагам необходимо закрепляться выше 560 руб. В таком случае следующие ориентиры вновь сместятся в район исторических максимумов в диапазоне 580-590 руб. Общая рыночная конъюнктура остается благоприятной для компании", - пишет эксперт инвесткомпании.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   
.


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
03 сентября 2021 года 11:51
BCS Express открыл торговую идею: покупать акции ЛУКОЙЛа с целью 7000 руб
BCS Express 3 сентября 2021 года открыл торговую идею "покупать акции "ЛУКОЙЛа" с целью 7000 рублей за штуку". Цена входа: ниже 6350 руб.; потенциальная доходность: 10,2%; горизонт инвестирования: 9 месяцев, говорится в комментарии инвесткомпании. "Дополнительно инвесторы могут получить...    читать дальше
.
03 сентября 2021 года 11:39
Рынок акций РФ утром просел в рамках коррекции, упал Яндекс и растет Норникель
Москва. 3 сентября. Рынок акций РФ утром в пятницу просел в рамках коррекции после роста накануне на фоне смешанных внешних сигналов, индексы МосБиржи опустился в район 3970 пунктов, отложив покорение новой вершины 4000 пунктов, при этом лидируют в откате бумаги "Яндекса" и растут акции "Норникеля".    читать дальше
.
03 сентября 2021 года 11:25
Справедливая доходность нового выпуска бондов Россельхозбанка находится на уровне 7,7-7,8% - "Инвестиционный банк Синара"
Справедливая доходность нового выпуска 5-летних облигаций Россельхозбанка серии БO-14-002Р находится на уровне 7,7-7,8% годовых, считают в "Инвестиционном банке Синара". "Россельхозбанк 7 сентября откроет книгу заявок на 5-летние облигации серии БO-14-002Р на сумму не менее 10 млрд рублей. По...    читать дальше
.
03 сентября 2021 года 11:09
Акциям Норникеля может оказать поддержку позитивный новостной фон - ITI Capital
Акциям "Норникеля" может оказать поддержку позитивный новостной фон, полагают аналитики ITI Capital. Эксперты инвесткомпании отмечают ряд позитивных для компании факторов: - "Норникель" проведет переговоры с Росрыболовством о мировом соглашении по иску на 58,7 млрд руб., поданному против...    читать дальше
.
03 сентября 2021 года 10:51
ПСБ рекомендует держать акции РусАла с целью 61 руб
Аналитики Промсвязьбанка (ПСБ) рекомендуют держать акции "РусАла" с целью 61 руб. за штуку, говорится в обзоре банка. Эксперты банка отмечают, что, как считает зампред правления Сбербанка Анатолий Попов, "РусАл" может воспользоваться правом досрочного погашения части долга перед Сбербанком,...    читать дальше
.
03 сентября 2021 года 10:32
Доходности 10-летних ОФЗ останутся вблизи 7,0% годовых в пятницу - ПСБ
Доходности 10-летних ОФЗ продолжат находиться вблизи 7,0% годовых в пятницу, отмечается в комментарии Промсвязьбанка (ПСБ). "Котировки ОФЗ в четверг ожидаемо негативно отреагировали на данные по ускорению инфляции - доходность 5-летних госбумаг выросла на 6 б.п. - до 6,90% годовых, 10-летних - на...    читать дальше
.
03 сентября 2021 года 10:16
Рынки в ожидании отчета по занятости за август в США - Sber CIB
Рынки пребывают в ожидании отчета по занятости за август в США, говорится в комментарии Sber CIB. "Утром в пятницу мировые рынки немного растут в ожидании данных по занятости США за август, нефть котируется выше $73/барр. Российские акции могут незначительно подрасти в начале торгов в Москве. Если...    читать дальше
.
03 сентября 2021 года 10:00
Ключевые события пятницы в РФ и мире - Sber CIB
алитики Sber CIB обращают внимание на ключевые события пятницы в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе будут отчет по рынку труда США и ВЭФ; - Во Владивостоке продолжается Восточный экономический форум (ВЭФ). - В США выйдут данные по занятости вне сельского хозяйства и еженедельный отчёт...    читать дальше
.
03 сентября 2021 года 09:59
Цены рублевых корпоративных бондов в пятницу не продемонстрируют ярко выраженной динамики
Москва. 3 сентября. Котировки рублевых корпоративных облигаций в пятницу, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне неоднозначных сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, полагают аналитики.    читать дальше
.
03 сентября 2021 года 09:54
Идея дня: котировки акций РусАла и En+ могут вырасти - "ВТБ Мои Инвестиции"
Котировки акций "РусАла" и En+ могут вырасти на ожиданиях сохранения высоких цен на алюминий, говорится в комментарии "ВТБ Мои Инвестиции". "Цена алюминия поднялась до многолетнего максимума ($2700/т). Инфраструктурная программа Китая будет увеличивать спрос на алюминий. При этом Китай переходит...    читать дальше
.
03 сентября 2021 года 09:45
Утренние прогнозы: рынок акций на старте торгов в пятницу сохранит умеренный оптимизм
Аналитики прогнозируют умеренно-позитивное открытие торгов акциями РФ в пятницу. По их мнеию, индекс Мосбиржи имеет хорошие шансы преодолеть ключевую отметку 4000 пунктов.    читать дальше
.
03 сентября 2021 года 09:41
Индекс Мосбиржи начнет торги пятницы в диапазоне 3980-4000п - "Алго Капитал"
Индекс Мосбиржи, вероятно, начнет торги пятницы в диапазоне 3980-4000 пунктов, сообщается в комментарии "Алго Капитал". "Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с умеренным отклонением в пределах 0,1-0,3%, в районе 3980-4000 пунктов. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 3970, 3950...    читать дальше
.
03 сентября 2021 года 09:29
S&P и Nasdaq обновили рекорды, Brent - $73 за баррель
Фондовые индексы США выросли на статданных, S&P и Nasdaq обновили рекорды. Рынок акций Японии растет после объявления об уходе премьера, Китай в минусе. Нефть слабо дешевеет, Brent - $73 за баррель.    читать дальше
.
03 сентября 2021 года 09:27
Индекс Мосбиржи имеет хорошие шансы преодолеть отметку 4000п в пятницу - "Алор Брокер"
Индекс Мосбиржи имеет хорошие шансы преодолеть отметку 4000 пунктов в пятницу, считает аналитик инвестиционной компании "Алор Брокер" Алексей Антонов. "Внешний фон в пятницу с утра позитивен. Американские фьючерсы с утра продолжают рост, прибавляя около 0,2%. В плюсе большинство промышленных и...    читать дальше
.
03 сентября 2021 года 09:10
Изменения рубля к доллару и евро утром незначительные на фоне противоречивых внешних сигналов
Москва. 3 сентября. Изменения доллара и евро на "Московской бирже" в пятницу утром незначительные, рубль относительно стабилен к бивалютной корзине на фоне противоречивых сигналов, поступающих с мировых рынков капитала в ожидании публикации в США ежемесячных данных по рынку труда.    читать дальше
.
Страница 1 из 9
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.