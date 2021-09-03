Вероятно нейтральное начало торгов по индексу Мосбиржи в пятницу - BCS Express

Вероятно нейтральное начало торгов по индексу Мосбиржи в пятницу, говорится в комментарии BCS Express.

"Внешний фон в пятницу с утра нейтральный. Американские индексы после закрытия нашей дневной сессии в четверг остались примерно на тех же уровнях. Азиатские рынки торгуются разнонаправленно и не показывают единой динамики. Фьючерсы на индекс S&P 500 прибавляют 0,15%, нефть Brent - без существенных изменений и находится около уровня $73. С учетом результатов предыдущих вечерних торгов можно предположить, что при сохранении текущего фона открытие по индексу Мосбиржи пройдет недалеко от уровня закрытия четверга", - отмечает аналитик инвесткомпании Василий Карпунин.

Эксперт подчеркивает, что пространство для роста к более фундаментально справедливым уровням остается во многих бумагах с относительно высоким индексным весом: "Газпром", "ЛУКОЙЛ", "Норникель", "Роснефть", ВТБ.

Что касается торгов в четверг, индекс Мосбиржи на дневной торговой сессии практически добрался до круглой отметки в 4000п и вновь выглядел сильнее, чем большинство других рынков развитых стран, напоминает Карпунин.

"Обороты торгов в российских акциях снова перевалили за 100 млрд руб. Высокие объемы на волне роста - в целом положительный индикатор, пока не произойдет их резкого увеличения. Очень часто локальные экстремумы (максимумы и минимумы) по индексам совпадают со значительными всплесками торговых оборотов", - отмечает эксперт BCS Express.

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