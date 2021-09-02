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02 сентября 2021 года 19:36

Рубль вечером подрастает к доллару и развернулся вниз к евро вслед за их движением на Forex

Москва. 2 сентября. Доллар дешевеет, евро немного подрастает на "Московской бирже" в четверг вечером, рубль лишь слегка меняется к бивалютной корзине в условиях разнонаправленной динамики в основных парах в ожидании пятничной статистики по рынку труда США.

Курс доллара США составил 72,84 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 14 копеек ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 86,36 руб./EUR1, подорожав на 6,25 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 4,9 копейки - до 78,93 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль демонстрирует небольшую разнонаправленную динамику к доллару и евро на вечерних торгах. В центре внимания трейдеров остаются данные по американскому рынку труда, так как они являются одним из основных ориентиров для Федеральной резервной системы (ФРС) при принятии решений относительно денежно-кредитной политики.

Ожидания, связанные с тем, что рост занятости в США позволит американскому ЦБ приступить к сокращению программы выкупа активов уже в этом году, способствовали в последние месяцы не только снижению интереса инвесторов к высокодоходным активам, но и укреплению доллара США.

Минтруда в пятницу опубликует доклад о количестве рабочих мест, а также уровне безработицы за август. Эксперты, опрошенные Trading Economics, в среднем ожидают, что число рабочих мест в экономике США в прошлом месяце увеличилось на 750 тыс., а безработица снизилась до 5,2% с 5,4% в июле.

Согласно данным отраслевой организации ADP, опубликованным накануне, число рабочих мест в частном секторе США в августе увеличилось на 374 тыс. Эксперты в среднем прогнозировали более существенный рост - на 600 тыс.

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе уменьшилось на 14 тыс. - до 340 тыс. человек, сообщается в отчете министерства труда США в четверг. Это минимальный показатель с марта 2020 года.

Согласно пересмотренным данным, неделей ранее число обращений составило 354 тыс., а не 353 тыс., как сообщалось до этого. Аналитики в среднем ожидали уменьшения до 345 тыс. с объявленного ранее уровня предыдущей недели, свидетельствуют данные Trading Economics.

Тем временем производительность труда в США во втором квартале выросла на 2,1%, свидетельствуют окончательные данные министерства труда страны. Стоимость рабочей силы в США увеличилась на 1,3%.

Эксперты в среднем ожидали повышения первого показателя на 2,4%, второго - на 0,9%, сообщает Trading Economics. Предварительные данные указывали на подъем соответственно на 2,3% и 1%.

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" инвестиционный менеджер компании "Открытие брокер" Тимур Нигматуллин, рубль устойчиво укрепляется к доллару, начиная с 26 августа, чему способствуют три основных фактора. "Первый, де-факто, это ослабление бюджетного правила за счет социальных выплат ряду категорий, в частности, пенсионерам из средств, которые резервировались во внебюджетных фондах. Второй момент, это тот факт, что на рынке облигаций приостановились распродажи и начинается рост, который обусловлен, в том числе, притоком средств нерезидентов. Третий момент, это рост цен на нефть. Напрямую это не влияет на курс рубля из-за действия бюджетного правила, но нужно понимать, что параметры бюджетного правила обновляются раз в месяц, соответственно, нынешнее укрепление котировок "черного золота" приведет к увеличению скупки валюты только через месяц. Соответственно, сейчас валюта скупается в меньшем объеме, и при прочих равных это немного способствует дополнительному укреплению рубля. Нет каких-либо оснований ожидать, что эти факторы сойдут на нет в ближайшее время, как минимум до второй половины сентября, поэтому ожидаем, что рубль продолжит укрепление", - говорит Нигматуллин.

"Доллар США уже несколько дней умеренно, но устойчиво снижается в паре с рублем и уже приближается к важной поддержке на уровне 72,75 руб./$1. При ее пробое откроется дорога к 72,5 руб./$1. Основной катализатор такого укрепления рубля заключается в глобальном спросе на риск. Евро стоит 86,36 руб./EUR1 и остается в границах 86-88 руб./EUR1", - отмечает старший аналитик ИАЦ "Альпари" Анна Бодрова.

Цены на нефть уверенно повышаются в ходе торгов в четверг после первоначального снижения.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 МСК в четверг повысилась на 2,51% - до $73,39 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) выросла к этому времени на 2,73% - до $70,461 за баррель.

Давление на котировки ранее в ходе торгов оказало решение министров государств ОПЕК+ сохранить план увеличения нефтедобычи на 400 тыс. баррелей в сутки (б/с) в месяц.

Министры отметили, что, хотя последствия пандемии COVID-19 продолжают вызывать некоторую неопределенность, фундаментальные показатели рынка улучшились, а коммерческие запасы нефти стран ОЭСР продолжают падать по мере ускорения восстановления.

Таким образом, в октябре добыча будет повышена государствами ОПЕК+ на 400 тыс. б/с.

Тем временем поддержку нефтяному рынку продолжают оказывать данные, указавшие на резкое уменьшение запасов сырья в США, пишет MarketWatch.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 7,17 млн баррелей - до 425,4 млн баррелей, свидетельствуют опубликованные накануне данные еженедельного доклада министерства энергетики страны. Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали снижения запасов нефти на 2,5 млн баррелей.

Росту котировок также способствуют оптимизм в отношении восстановления мировой экономики от последствий пандемии коронавируса и ослабление курса доллара США.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 3 сентября на 34,21 копейки, до 72,8491 руб./$1, и уменьшил курс евро на 9,79 копейки, до 86,297 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" опустился в четверг на 29,94 копейки по отношению к среде и составил 72,8082 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК уменьшился на 27,01 копейки и составил 72,8083 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $2 млрд 192,876 млн, из которых $665,995 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $1 млрд 526,881 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" снизился на 12,95 копейки, до 86,2564 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК отступил на 14,76 копейки и составил 86,2653 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR377,416 млн, из которых EUR141,35 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR236,066 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных межбанковских кредитов понизились в четверг, в то время как ставки на рынке среднесрочных (1-6 месяцев) МБК остались на уровне предыдущего торгового дня. Ставка MosPrime Rate "овернайт" упала на 14 базисных пунктов (б.п.) - до 6,43% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок опустилась на 6 б.п. - до 6,67% годовых. Ставки на сроки 1, 3 и 6 месяцев не изменились относительно среды - 6,88%, 7,23% и 7,32% годовых соответственно.


Опубликовано: /Финмаркет/
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