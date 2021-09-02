Рынок акций РФ поднялся к новой вершине 4000п по индексу МосБиржи во главе с Русалом, рекорд по оборотам показала Роснефть

Москва. 2 сентября. Рынок акций РФ в четверг вырос вместе с мировыми фондовыми площадками и нефтью (Brent подскочила выше $73 за баррель), индекс Мосбиржи обновил исторический максимум и подошел к новой вершине 4000 пунктов во главе с бумагами "Русала"; выросшие акции "Роснефти" показали рекордные обороты торгов.

По итогам торгов индекс Мосбиржи составил 3990,77 пункта (+0,5%, максимум сессии и новый пик - 3994,77 пункта), индекс РТС - 1726,61 пункта (+0,7%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 5,7%.

Доллар просел до 72,81 рубля (-0,17 рубля).

К позитивным новостям для рынка можно отнести новости от Банка России о том, что компании с госучастием могут увеличить дивидендные платежи за 2021-2022 годы благодаря как объективным факторам, то есть росту прибыли, так и регулированию.

"В 2022-2023 годах возможен рост поступлений (в бюджет - ИФ) от дивидендов госкомпаний за счет более высокого исполнения норматива отчислений на дивиденды (50% скорректированной чистой прибыли по МСФО) и более высокого финансового результата в 2021-2022 годах, чем в 2020 году", - говорится в проекте единой государственной денежно-кредитной политики на 2022 год и период 2023 и 2024 годов, опубликованном ЦБ в четверг.

Подорожали акции UC Rusal (+5,7%, до 57,9 рубля), "Россетей" (MOEX: RSTI) (+3,8%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+3,1%), "Роснефти" (+2,8%), "Московской биржи" (+2,4%), расписки TCS Group (MOEX: TCSG) (+2,4%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+1,2%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+1,1%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+1,1%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,9%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+0,8%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,4%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,4%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,3%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+0,3%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,2%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,2%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+0,1%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+0,1%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,1%).

Подешевели расписки Ozon (MOEX: OZON) (-1,9%), акции Сбербанка (MOEX: SBER) (-1,3% и -1,1% "префы"), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,8%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,8%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,6%), Polymetal (MOEX: POLY) (-0,6%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,3%), "префы" "Сургутнефтегаза" (-0,5%).

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие брокер" Андрей Кочетков, внешний фон в четверг не мешал повышению российских индексов. Медь и никель незначительно подешевели, но алюминий и нефть выросли. Надежды на китайские стимулы и мягкость ФРС держат покупателей в тонусе. Вероятное повышение ставки ЦБ РФ пока не играет большой роли в сдерживании рынка. Другое дело, если идет речь о будущих действиях ЕЦБ, так как цены производителей еврозоны выросли в августе больше ожиданий.

Цены на алюминий остаются вблизи 10-летнего максимума, что поддерживает спрос на акции "Русала". Просели бумаги "Норникеля" из-за слабости меди и никеля. Бумаги "Газпрома" достигали уровня 314 рублей. Менеджмент компании заявляет о том, что первый газ в Европу по "Северному потоку 2" может быть поставлен уже в текущем отопительном сезоне. Как минимум, риски остановки проекта уже стремятся к нулю.

В целом рынок показал свою готовность штурмовать отметку 4000 пунктов по индексу МосБиржи. Однако данный психологический уровень также предполагает определенный рост числа желающих зафиксировать прибыль. Поэтому пробитие уровня с возможным заходом на более высокие значения пока сложно воспринимать в качестве зоны будущей консолидации рынка, считает аналитик.

ЦБ РФ выпустил очередные макроэкономические прогнозы вплоть до 2024 года. Регулятор ожидает цену нефти в $65 за баррель в 2021 году и $60 - в 2022 году. Инфляцию 5,7-6,2% на конец текущего года и 4,0-4,5% в 2022 году. Ожидаемый диапазон ставок 5,5-5,8% в 2021 году и 6,0-7,0% в 2022 году. Соответственно, вероятность повышения ставки ЦБ РФ становится заметно выше, да и ожидания рынка начали смещаться в сторону более высокой стоимости заимствований.

Накануне председатель ЕЦБ Кристин Лагард заявила о том, что необходимо уже переходить к точечным мерам поддержки, а не оказывать ее широким фронтом. Потребительская инфляция в еврозоне уже разогрелась до 3,0%, а некоторые экономисты даже говорят о потенциале роста до 5%. Цены производителей еврозоны выросли за август на 2,3% при ожиданиях роста на 1,1%. В годовом выражении показатель поднялся до 12,1% при ожидании 11,0%. В июле показатель находился на уровне 10,2%.

В текущем году сокращение производства алюминия в Китае оценивается на уровне 2 млн тонн, или около 6% от общего объема. В основном сокращение производства происходит в тех провинциях, где наблюдается дефицит электричества, или власти предпринимают усилия по улучшению экологической ситуации. Как итог, цены алюминия в Лондоне достигли максимума с мая 2011 года.

Нефть выросла благодаря нескольким факторам: на прошлой неделе запасы в США сократились на 7,2 млн баррелей, надежды на стимулы также касаются и нефти, а в ОПЕК+ повысили прогноз роста спроса в 2022 году до 4,2 млн б/с с 3,28 млн б/с. Члены ОПЕК+ не стали торопить события и продолжат повышать суточное производство на 400 тыс. б/с ежемесячно в рамках ранее утвержденного плана.

В США рынок живет ожиданиями, что отчет по рынку труда за август будет не столь сильным, как у ADP, а может, и слабым. Соответственно, у ФРС появится повод не торопиться с сокращением стимулов, отмечает Кочетков.

Эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин также полагает, что ближайшее сопротивление у индекса МосБиржи находится на "круглом" уровне 4000 пунктов, у индекса РТС - на отметке 1730 пунктов. Учитывая неопределенность с экономическими данными и фактор пятницы, рынку будет трудно преодолеть эти технические препятствия, если уверенный рост мировых рынков не продолжится.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, поддержку рынку акций РФ оказывают корпоративные истории.

Акции "Русала" в четверг подскочили на фоне достижения ценами на алюминий очередного максимума с 2011 года, а также заявлений зампреда правления Сбербанка Анатолия Попова. В частности, Попов сообщил, что "Русал" может направить на досрочное погашение части долга перед Сбербанком существенную часть средств от участия в обратном выкупе "Норникеля" ($1,4 млрд). С технической точки зрения бумаги "Русала" подходят все ближе к майскому пику 58,72 руб., обновление которого вполне возможно в ближайшие сессии.

Акции "Мосбиржи" (191,5 рубля) в четверг выросли на фоне публикации отчета по объемам торгов за август (общий оборот вырос на 5,9% в годовом выражении, до 79,7 трлн рублей - прим. ИФ). Технически котировки бумаг "Мосбиржи" смотрятся достаточно уверенно и, судя по всему, нацелены на движение к майскому максимуму 192,63 руб. ADX дневного графика указывает на усиление восходящего тренда, но в то же время выход за полосу Боллинджера сигнализирует о перекупленности и рисках коррекции ближе к 185-187,50 руб. перед развитием повышения. Позитивные сигналы по бумагам сохраняются при положении выше 180 руб. (средняя полоса Боллинджера).

Нефть Brent вернулась к росту после отскока от поддержки $70,5 за баррель. Котировки сохраняют потенциал восходящего движения в район $74 за баррель, где проходит верхняя полоса Боллинджера дневного графика, и будут реагировать на общемировой аппетит к риску.

На рынке акций РФ после обновления максимумов индексов начинает формироваться краткосрочная перекупленность, но в то же время сохраняется потенциал роста индикаторов МосБиржи и РТС в район 4000 и 1750 пунктов соответственно, считает Кожухова.

В четверг в Азии преобладала позитивная динамика индексов (японский Nikkei 225 подрос на 0,3%, китайский Shanghai Composite - на 0,8%, гонконгский индекс Hang Seng прибавил 0,2%), растут Европа (индексы DAX, CAC 40, FTSE растут на 0,1-0,3%) и Штаты (индекс S&P 500 подрос на 0,4%, до 4540 пунктов).

Китайские СМИ сообщили, что Пекин, вероятно, увеличит госрасходы и государственное кредитование на фоне ослабления темпов восстановления китайской экономики. Кроме того, инвесторы ждут, что Народный банк Китая снова снизит норму резервирования для поддержания ликвидности, пишет Trading Economics. Последний раз он принял такую меру в июле.

В США в четверг вышел блок статистики, в целом оказавшийся лучше ожиданий.

Число заявок на пособие по безработице в США на прошлой неделе снизилось до минимума с марта 2020 года - до 340 тыс. при прогнозах снижения до 345 тыс. Производительность труда в США во II квартале выросла на 2,1% (ожидался рост на 2,4%, стоимость рабочей силы - на 1,3% (ожидался рост на 0,9%), сообщает Trading Economics. Предварительные данные указывали на подъем соответственно на 2,3% и 1%. Внешнеторговый дефицит США в июле сократился до $70 млрд при прогнозах снижения до $71 млрд, дефицит в июне в размере $75,7 млрд был пересмотрен с понижением до $73,2 млрд. Объем промышленных заказов США в июле вырос на 0,4% при прогнозах увеличения на 0,3% после июньского роста на 1,5%.

На нефтяном рынке цены в четверг растут после снижения на фоне решения министров государств ОПЕК+ сохранить план увеличения нефтедобычи на 400 тыс. баррелей в сутки (б/с) в месяц; цена Brent к 18:50 МСК находилась на $2,4 выше уровня суточной давности.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent составила $73,38 за баррель (+2,5% и -0,1% в среду), октябрьская цена WTI - $70,47 за баррель (+2,7% и +0,1% накануне).

Министры отметили, что, хотя последствия пандемии COVID-19 продолжают вызывать некоторую неопределенность, фундаментальные показатели рынка улучшились, а коммерческие запасы нефти стран ОЭСР продолжают падать по мере ускорения восстановления. Таким образом, в октябре добыча будет повышена государствами ОПЕК+ на 400 тыс. б/с.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции ГК "Самолет" (MOEX: SMLT) (+11,2%), ПАО "Южный Кузбасс" (MOEX: UKUZ) (+11,1%), "Объединенной вагонной компании" (MOEX: UWGN) (+8,7%), ПАО "Куйбышевазот" (MOEX: KAZT) (+7% и +11,3% "префы"), "Квадры" (MOEX: TGKD) (+5,6%).

Подешевели бумаги "Нижнекамскнефтехима" (MOEX: NKNC) (-5,6%), ПАО "ГАЗ" (MOEX: GAZA) (-4,9%), Petropavlovsk (MOEX: POGR) (-3,8%), ПАО "Нижнекамскшина" (MOEX: NKSH) (-3,7%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 94,2 млрд рублей (из них 54,74 млрд рублей пришлось на акции "Роснефти" - новый рекорд; 15,6 млрд рублей - на бумаги "Газпрома" и 9,6 млрд рублей - на обыкновенные акции Сбербанка).