Цены евробондов РФ слегка подросли в четверг благодаря спросу на рисковые активы и стабильности UST

Москва. 2 сентября. Котировки российских еврооблигаций слегка подросли в четверг благодаря спросу глобальных инвесторов на рисковые активы, а также стабильной ситуации в секторе американских казначейских обязательств (US Treasuries) в ожидании публикации в конце недели ежемесячных данных по рынку труда. При этом суверенные спреды к доходности базовых активов немного сузились.

Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:10 МСК выросла на 3,5 базисного пункта по отношению к закрытию 1 сентября, составив 114,93% от номинала, что соответствует доходности 1,39% годовых (снижение на 3 базисных пункта к предыдущему дню).

Стоимость американских трехлетних US Treasuries к 18:10 МСК снизилась всего на 1 базисный пункт относительно итогов предыдущего торгового дня и составила 100,38% от номинала (доходность выросла на 1 базисный пункт, до 0,07% годовых). Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и трехлетних казначейских облигаций США сузился за день на 4 пункта и составил 132 базисных пункта.

Котировки еврооблигаций РФ с погашением в 2043 году выросли по отношению к предыдущему торговому дню на 30 базисных пунктов - до 139,02% от номинала (доходность снизилась на 1,5 пункта и составила 3,355% годовых), евробондов с погашением в 2042 году - на 24 базисных пункта, до 133,12% от номинала (доходность снизилась также на 1,5 базисного пункта, до 3,38% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году выросли в цене на 4 базисных пункта - до 113,68% от номинала, что соответствует доходности 1,72% годовых (снижение на 1,5 пункта к предыдущему дню), а евробонды с погашением в 2023 году прибавили в цене 2 базисных пункта, подорожав до 108,54% от номинала, что соответствует доходности 0,625% годовых (снижение на 3 базисных пункта).

Новый тридцатилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2047 году прибавил в цене 25 базисных пунктов, подорожав до 129,91% от номинала (доходность снизилась на 1,5 пункта и составила 3,48% годовых), а новый десятилетний выпуск с погашением в 2027 году подорожал на 2 базисных пункта, до 112,56% от номинала (доходность снизилась на 1 пункт и составила 1,945% годовых).

"Сегодня на рынке российских еврооблигаций каких-то значимых ценовых движений не было, участники рынка не предпринимали активных действий в ожидании публикации в пятницу важной статистики по американскому рынку труда. Опубликованные накануне данные по занятости от агентства ADP оказались заметно слабее прогнозов аналитиков, что сформировало ожидания того, что и официальные данные министерства труда США тоже окажутся слабыми. А это в свою очередь означает, что тема сворачивания стимулирующих программ Федрезервом и тем более повышения базовых процентных ставок отодвинется на неопределенное время. Это формирует определенный оптимизм на мировых рынках капитала. Хотя заметного движения US Treasuries тоже пока не происходит, что в итоге и не дает сформироваться более активному повышению цен отечественных евробондов. Таким образом, в течение большей части завтрашнего дня, до публикации в США данных о занятости, активность торгов, скорее всего, вновь будет низкой, а колебания котировок незначительными", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке трейдер Росэксимбанка Руслан Пшонковский.