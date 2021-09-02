Ключевые события пятницы в РФ и мире - "Велес Капитал"

Аналитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события пятницы в РФ и мире.

Как отмечается в комментарии эксперта инвесткомпании Елены Кожуховой, 3 сентября в фокусе будут макростатистика и корпоративные события:

- индекс деловой активности в секторе услуг Китая за август от Caixin (04:45 МСК);

- окончательные индексы деловой активности в секторах услуг стран Европы (10:00-11:30 МСК) и США (16:45 МСК) за август;

- розничные продажи еврозоны в июле (12:00 МСК);

- ключевой отчет о состоянии рынка труда США за август (15:30 МСК);

- индекс деловой активности в секторе услуг США от ISM за август (17:00 МСК);

- акции НЛМК, Qiwi, Globaltrans последний день торгуются с дивидендами за I полугодие 2021г;

- заседание суда по иску Росрыболовства к "Норникелю".

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