Укреплению доллара препятствует макростатистика США - "Фридом Финанс"

Укреплению доллара препятствует макростатистика США, говорится в комментарии "Фридом Финанс".

"Доллар продолжает торговаться около минимумов с начала августа. Ожидание слабых данных по занятости в частном секторе США усиливает неопределенность в отношении перспектив восстановления рынка труда в стране. На этом фоне евро к доллару вырос до месячного максимума в районе 1,1850. Индекс DXY, который отслеживает курс доллара по отношению к корзине из шести других валют, поднялся до 92,42 пункта к 13:00 МСК, что, впрочем, ниже пиков 20 августа в районе 93,7 пункта", - отмечает аналитик инвесткомпании Евгений Миронюк.

Пара USD/JPY стабильна и торгуется на отметке 109,96, а котировки чувствительной к риску пары AUD/USD поднялись на 0,2%, до 0,7386 (максимума первой декады августа). Этому, по мнению эксперта, способствовало увеличение положительного сальдо торгового баланса Австралии до рекордного уровня в июле, поскольку экспорт значительно вырос.

Миронюк подчеркивает, что в настоящий момент инвесторы ожидают данных по числу новых рабочих мест и безработице в США, которые будут опубликованы в среду. Прогнозы ухудшились после выхода статистики от ADP 1 сентября, отразившей увеличение рабочих мест в частном секторе лишь на 374 тыс. в августе, что намного меньше ожидавшихся ранее 600 тыс.

"Консенсус предполагает, что прирост рабочих мест в неаграрных секторах (данные выйдут в 15.30 мск в пятницу) составит 750 тыс. Однако, на наш взгляд, фактический показатель будет скромнее. Как следствие, инвесторы пересмотрят свои ожидания в отношении сроков сокращения программы QE, сочтя, что ФРС начнет снижать объемы закупок позднее", - указывает эксперт "Фридом Финанс".

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