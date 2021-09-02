Акции Роснефти - самые перспективные в нефтегазовом секторе -"Финам"

Акции "Роснефти" являются самыми перспективными в нефтегазовом секторе на долгосрочном горизонте, полагают аналитики "Финама".

По их мнению, это, в первую очередь, обусловлено развитием проекта "Восток Ойл". К 2030г добыча нефти на проекте достигнет 2-2,3 млн б/с, что составляет более половины текущей добычи жидких углеводородов всей "Роснефти". Кроме того, за счёт значительной газовой ресурсной базы, на более длинном горизонте в "Восток Ойл" также может войти производство СПГ. Благодаря этим планам и значительной поддержки от государства уже сейчас "Роснефть" продаёт доли в проекте по оценке 70 млрд евро.

Эксперты считают, что по мере реализации "Восток Ойла" его стоимость всё больше будет учитываться в стоимости акций "Роснефти", что приведёт к их росту на долгосрочном горизонте.

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