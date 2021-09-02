"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Micron Technology с целью $89

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Micron Technology с целевой ценой $89 за штуку" с горизонтом инвестирования 1-3 месяца. Цена входа: от $74, потенциальная доходность: 20,27%, стоп-приказ: $67,5, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"Согласно отчетности, чистая прибыль Micron Technology по GAAP за девять месяцев 2021 финансового года взлетела год к году почти на 83% до $3,1 млрд, а выручка выросла на 26,3% до $19,4 млрд. Мы считаем, что устойчивый спрос на ПК, серверы и мобильные устройства станут для компании хорошим драйвером роста", - отмечают эксперты "Финама".

"С технической точки зрения котировки акций компании оттолкнулись от поддержки в районе $68- $70. Мы рекомендуем открывать длинную позицию при росте выше $74. При покупке на 10% и выставлении стоп-заявки на уровне $67,5 риск на портфель составит 0,88%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,31", - указывают аналитики "Финама".

Micron Technology Inc. - один из ведущих мировых провайдеров полупроводниковых решений. Компания производит и реализует на рынке широкий набор носителей памяти, выполненных по технологии DRAM, NAND Flash и NOR Flash.

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