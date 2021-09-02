"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Petropavlovsk с целью 35 руб. за штуку" с горизонтом инвестирования 2-3 месяца. Цена входа: от 23,9 руб., потенциальная доходность: 55%, стоп-приказ: 21,4 руб., говорится в комментарии инвестиционной компании.

Аналитики отмечают, что компания Petropavlovsk PLC в I полугодии 2021г производитель получила чистую прибыль по МСФО в $48,9 млн против убытка в $22 млн годом ранее, выручка группы сократилась на 32,7% до $351,9 млн. Продажи золота в отчетном периоде составили 187,1 тысячу унций, а средняя цена реализации увеличилась до $1795 за унцию. По мнению экспертов, компания Petropavlovsk существенно недооценена относительно всего сектора, а прошлый год не стал удачным на фоне внутреннего конфликта внутри компании.

"С технической точки зрения бумага находится на пробитии уровня сопротивления и предпринимает попытки выхода из нисходящего тренда. Открывать позиции стоит при закреплении выше 23,9 рубля. При покупке на 8% и выставлении стоп-заявки на уровне 21,4 рубля риск на портфель составит 0,80%. Соотношение прибыль/риск составляет 4,4", - указывают аналитики "Финама".

Группа компаний "Петропавловск" (Petropavlovsk PLC) - одна из крупнейших горнодобывающих и золотодобывающих холдинговых компаний в России. Зарегистрирована в Великобритании, а основные активы находятся преимущественно в Амурской области.

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