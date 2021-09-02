Рубль днем укрепляется к доллару и евро вслед за валютами emerging markets и растущей нефтью

Москва. 2 сентября. Доллар и евро умеренно дешевеют на "Московской бирже" в четверг днем; рубль укрепляется к бивалютной корзине вслед за валютами emerging markets и растущей нефтью, а также в ожидании новой порции статистики с рынка труда США.

Курс доллара США составил 72,77 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 21 копейку ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 86,22 руб./EUR1, подешевев на 8,25 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 15,26 копейки - до 78,82 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 3 сентября на 34,21 копейки, до 72,8491 руб./$1, и уменьшил курс евро на 9,79 копейки, до 86,297 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль подрастает к доллару и евро на дневных торгах благодаря спросу на риск и дорожающей нефти. В центре внимания трейдеров остаются данные по американскому рынку труда, так как они являются одним из основных ориентиров для Федеральной резервной системы (ФРС) при принятии решений относительно денежно-кредитной политики.

Ожидания, связанные с тем, что рост занятости в США позволит американскому ЦБ приступить к сокращению программы выкупа активов уже в этом году, способствовали в последние месяцы не только снижению интереса инвесторов к высокодоходным активам, но и укреплению доллара США.

Минтруда в четверг опубликует еженедельные данные о количестве новых заявок на пособие по безработице, а в пятницу - доклад о количестве рабочих мест, а также уровне безработицы за август.

Эксперты, опрошенные Trading Economics, в среднем ожидают, что число рабочих мест в экономике США в прошлом месяце увеличилось на 750 тыс., а безработица снизилась до 5,2% с 5,4% в июле.

Согласно данным отраслевой организации ADP, опубликованным накануне, число рабочих мест в частном секторе США в августе увеличилось на 374 тыс. Эксперты в среднем прогнозировали более существенный рост - на 600 тыс.

"На открытии рубль испытал кратковременное снижение, но затем стал укрепляться благодаря восстановлению мировых рынков и нефтяных цен, которые поначалу находились под давлением. Развивающиеся валюты в начале дня умеренно снижались из-за восходящей динамики доллара. Однако утром он стал быстро сдавать позиции, улучшив ситуацию в секторе, большинство представителей вышло в плюс. Благодаря активному росту глобальных площадок и нефтяных цен, на старте основной сессии рубль усилил восходящую динамику, обновив месячный максимум к доллару и двухнедельный - к евро. Рубль сохраняет восходящую тенденцию, однако любое ухудшение внешнего фона вызывает ощутимую просадку. Учитывая неопределенность с экономическими данными и фактор пятницы, российской валюте будет трудно ускорить рост, тем более, у доллара поблизости находится сильная поддержка 72,68 руб./$1", - полагает эксперт по фондовому рынку компании "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.

"Рубль продолжает пользоваться ослаблением позиций доллара на международной арене, которые были дополнительно подорваны вчера после публикации данных по занятости, существенно не дотянувших до прогнозов. Теперь игроки не делают ставки на "бычью" статистику по рынку труда США, которая выйдет в пятницу. Это главный фактор, за счет которого наша валюта планомерно обновляет максимумы на этой неделе. Также локально рублю помогли приличные аукционы ОФЗ, а высокие цены на нефть добавляют привлекательности "россиянину". После заседания ОПЕК+ покупатели на рынке черного золота умерили пыл, но возвращение покупателей на спадах позволяет говорить об ограниченном потенциале падения Brent на данном этапе, пока психологический уровень $70 за баррель выступает в роли поддержки", - отмечает аналитик департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

Цены на нефть перешли к небольшому росту после снижения на решении министров государств ОПЕК+ сохранить план увеличения нефтедобычи на 400 тыс. баррелей в сутки (б/с) в месяц.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:01 МСК в четверг повысилась на 0,43% - до $71,9 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) выросла к этому времени на 0,32% - до $68,81 за баррель.

Министры отметили, что, хотя последствия пандемии COVID-19 продолжают вызывать некоторую неопределенность, фундаментальные показатели рынка улучшились, а коммерческие запасы нефти стран ОЭСР продолжают падать по мере ускорения восстановления.

Таким образом, в октябре добыча будет повышена государствами ОПЕК+ на 400 тыс. б/с.

Ставки на рынке краткосрочных межбанковских кредитов понизились в четверг, в то время как ставки на рынке среднесрочных (1-6 месяцев) МБК остались на уровне предыдущего торгового дня. Ставка MosPrime Rate "овернайт" упала на 14 базисных пунктов (б.п.) - до 6,43% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок опустилась на 6 б.п. - до 6,67% годовых. Ставки на сроки 1, 3 и 6 месяцев не изменились относительно среды - 6,88%, 7,23% и 7,32% годовых соответственно.