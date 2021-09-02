Цена нефти по итогам 2021г повысится в среднем на 65% г/г - ITI Capital

Мировой дефицит нефтепродуктов и жидкого топлива в конце 2021г достигнет рекордного уровня, и цена нефти по итогам года повысится в среднем на 65% г/г, говорится в аналитическом материале ITI Capital.

"Мы ждем к концу 2021г рекордного мирового дефицита нефтепродуктов и жидкого топлива в размере 2,8 млн б/с исходя из спроса в размере 97,6 млн б/с и предложения в размере 94,8 млн б/с. В 2020г избыток предложения составлял 3 млн б/с, предложение составляло 93 млн б/с, спрос - 90 млн б/с. По итогам 2022г мы ждем небольшого избытка - предложение составит 101,8 млн б/с, а спрос - 101,2 млн б/с. Наши ожидания также отражаются в последних прогнозах ОПЕК+, согласно которым до сентября 2022г на рынок поступят 55% оставшейся нефти, добыча которой была "заморожена". По итогам прошедшего 1 сентября заседания ОПЕК+ была достигнута договоренность об увеличении добычи на 400 тыс. б/с с начала сентября и до конца года. Мы ожидаем, что в среднем по итогам 2021г цена нефти повысится на 65% г/г и не изменится в 2022 г/г", - прогнозируют эксперты инвесткомпании Искандер Луцко и Денис Карташов.

Аналитики напоминают, что основной рост спроса пришелся на конец первого полугодия - начало июля 2021г, и в IV квартале 2021г ожидается рост цены до новых максимумов ($80+/барр). Следовательно, на взгляд экспертов, стоит ожидать дефицита на мировом рынке жидких углеводородов в размере более 1,2 млн б/с в следующем квартале и сокращения мировых запасов на 37 млн барр., уменьшения иранского экспорта до 1 млн б/с вместо 2 млн б/с и даже до меньшей величины в случае ужесточения санкций против Тегерана. Последний фактор станет дополнительным драйвером цен на нефть.

Луцко и Карташов считают, что мировой рынок по итогам 2022г сбалансируется, и это приведет к росту предложения. Стратеги ожидают небольшого избытка предложения в размере 0,6 млн б/с. При этом средняя цена нефти в 2021 и 2022гг, по их мнению, существенно не изменится и составит порядка $70-71/барр.

"Основной рост цен ожидается в четвертом квартале 2021г и в первом полугодии 2022г, после этого - падение до $62/барр. ближе к четвертому кварталу 2022г. Максимальная цена ожидается в четвертом квартале 2021г - около $80-81/барр. После этого высокие цены сохранятся в первом полугодии 2022г - в диапазоне $75-76/барр.", - прогнозируют эксперты инвесткомпании.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.