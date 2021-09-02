.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Цена нефти по итогам 2021г повысится в среднем на 65% г/г - ITI Capital
.
ГЛАВНОЕ
Рост промпроизводства в июле в России замедлился до 6,8%
В июле рост промпроизводства в РФ замедлился до 6,8% после 10,2% в июне, сообщил Росстат. По отношению к июлю "доковидного" 2019 года показатель вырос на 0,7% после роста на 2,3% месяцем ранее. За январь-июль промпроизводство увеличилось на 4,4%
 
ЦБ РФ ожидает постепенного снижения годовой инфляции в 4-м квартале
Банк России по-прежнему считает, что годовая инфляция находится на плато, ждет начала ее снижения в четвертом квартале 2021 года, сообщил журналистам зампред ЦБ Алексей Заботкин. "Мы по-прежнему считаем, что траектория годовой инфляции держится на...
 
Ситуация на рынке труда РФ становится заметным проинфляционным фактором - аналитики ЦБ
Ситуация на российском рынке труда становится заметным проинфляционным фактором, полагают аналитики Банка России. "До двузначных величин (в июле-августе) ускорился рост номинальных заработных плат на фоне опережающего увеличения спроса на труд....
 
Глава Минтруда: в целом рынок труда в РФ восстановился
Российский рынок труда вернулся на допандемийный уровень, показатель безработицы на 1 августа составляет 4,5%, сообщил глава Минтруда Антон Котяков. "Вчера буквально у нас вышли данные Росстата. По состоянию на 1 августа рынок труда вернулся в...
 
02 сентября 2021 года 13:48

Цена нефти по итогам 2021г повысится в среднем на 65% г/г - ITI Capital

Мировой дефицит нефтепродуктов и жидкого топлива в конце 2021г достигнет рекордного уровня, и цена нефти по итогам года повысится в среднем на 65% г/г, говорится в аналитическом материале ITI Capital.

"Мы ждем к концу 2021г рекордного мирового дефицита нефтепродуктов и жидкого топлива в размере 2,8 млн б/с исходя из спроса в размере 97,6 млн б/с и предложения в размере 94,8 млн б/с. В 2020г избыток предложения составлял 3 млн б/с, предложение составляло 93 млн б/с, спрос - 90 млн б/с. По итогам 2022г мы ждем небольшого избытка - предложение составит 101,8 млн б/с, а спрос - 101,2 млн б/с. Наши ожидания также отражаются в последних прогнозах ОПЕК+, согласно которым до сентября 2022г на рынок поступят 55% оставшейся нефти, добыча которой была "заморожена". По итогам прошедшего 1 сентября заседания ОПЕК+ была достигнута договоренность об увеличении добычи на 400 тыс. б/с с начала сентября и до конца года. Мы ожидаем, что в среднем по итогам 2021г цена нефти повысится на 65% г/г и не изменится в 2022 г/г", - прогнозируют эксперты инвесткомпании Искандер Луцко и Денис Карташов.

Аналитики напоминают, что основной рост спроса пришелся на конец первого полугодия - начало июля 2021г, и в IV квартале 2021г ожидается рост цены до новых максимумов ($80+/барр). Следовательно, на взгляд экспертов, стоит ожидать дефицита на мировом рынке жидких углеводородов в размере более 1,2 млн б/с в следующем квартале и сокращения мировых запасов на 37 млн барр., уменьшения иранского экспорта до 1 млн б/с вместо 2 млн б/с и даже до меньшей величины в случае ужесточения санкций против Тегерана. Последний фактор станет дополнительным драйвером цен на нефть.

Луцко и Карташов считают, что мировой рынок по итогам 2022г сбалансируется, и это приведет к росту предложения. Стратеги ожидают небольшого избытка предложения в размере 0,6 млн б/с. При этом средняя цена нефти в 2021 и 2022гг, по их мнению, существенно не изменится и составит порядка $70-71/барр.

"Основной рост цен ожидается в четвертом квартале 2021г и в первом полугодии 2022г, после этого - падение до $62/барр. ближе к четвертому кварталу 2022г. Максимальная цена ожидается в четвертом квартале 2021г - около $80-81/барр. После этого высокие цены сохранятся в первом полугодии 2022г - в диапазоне $75-76/барр.", - прогнозируют эксперты инвесткомпании.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   
.
Ключевые слова:    МИР-НЕФТЬ-ПРОГНОЗ


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
02 сентября 2021 года 19:36
Рубль вечером подрастает к доллару и развернулся вниз к евро вслед за их движением на Forex
Москва. 2 сентября. Доллар дешевеет, евро немного подрастает на "Московской бирже" в четверг вечером, рубль лишь слегка меняется к бивалютной корзине в условиях разнонаправленной динамики в основных парах в ожидании пятничной статистики по рынку труда США.    читать дальше
.
02 сентября 2021 года 19:16
Рынок акций РФ поднялся к новой вершине 4000п по индексу МосБиржи во главе с Русалом, рекорд по оборотам показала Роснефть
Москва. 2 сентября. Рынок акций РФ в четверг вырос вместе с мировыми фондовыми площадками и нефтью (Brent подскочила выше $73 за баррель), индекс Мосбиржи обновил исторический максимум и подошел к новой вершине 4000 пунктов во главе с бумагами "Русала"; выросшие акции "Роснефти" показали рекордные обороты торгов.    читать дальше
.
02 сентября 2021 года 18:59
Цены евробондов РФ слегка подросли в четверг благодаря спросу на рисковые активы и стабильности UST
Москва. 2 сентября. Котировки российских еврооблигаций слегка подросли в четверг благодаря спросу глобальных инвесторов на рисковые активы, а также стабильной ситуации в секторе американских казначейских обязательств (US Treasuries) в ожидании публикации в конце недели ежемесячных данных по рынку труда. При этом суверенные спреды к доходности базовых активов немного сузились.    читать дальше
.
02 сентября 2021 года 18:46
Ключевые события пятницы в РФ и мире - "Велес Капитал"
алитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события пятницы в РФ и мире. Как отмечается в комментарии эксперта инвесткомпании Елены Кожуховой, 3 сентября в фокусе будут макростатистика и корпоративные события: - индекс деловой активности в секторе услуг Китая за август от Caixin (04:45...    читать дальше
.
02 сентября 2021 года 18:17
Инвесторы сохранят осторожность в отношении акций китайских интернет-компаний во 2П21 - "Атон"
Инвесторы, скорее всего, сохранят осторожность в отношении акций китайских интернет-компаний во 2П21, полагает эксперт инвестиционной компании "Атон" Алексей Каминский. "Стремление Китая к концепции "общего процветания" приведет к изменению баланса между ростом и социальной справедливостью во...    читать дальше
.
02 сентября 2021 года 17:40
Рост котировок акций АЛРОСА возможен и после достижения исторических максимумов - ITI Capital
Аналитики ITI Capital продолжают позитивно оценивать перспективы акций "АЛРОСА" даже несмотря на недавний рост и обновление исторического максимума. По их мнению, драйверами для роста будут высокие дивиденды на фоне сильных фундаментальных показателей, связанных с изменением структуры предложения и...    читать дальше
.
02 сентября 2021 года 17:06
Укреплению доллара препятствует макростатистика США - "Фридом Финанс"
Укреплению доллара препятствует макростатистика США, говорится в комментарии "Фридом Финанс". "Доллар продолжает торговаться около минимумов с начала августа. Ожидание слабых данных по занятости в частном секторе США усиливает неопределенность в отношении перспектив восстановления рынка труда в...    читать дальше
.
02 сентября 2021 года 16:38
Акции Роснефти - самые перспективные в нефтегазовом секторе -"Финам"
ции "Роснефти" являются самыми перспективными в нефтегазовом секторе на долгосрочном горизонте, полагают аналитики "Финама". По их мнению, это, в первую очередь, обусловлено развитием проекта "Восток Ойл". К 2030г добыча нефти на проекте достигнет 2-2,3 млн б/с, что составляет более половины...    читать дальше
.
02 сентября 2021 года 16:10
"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Micron Technology с целью $89
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Micron Technology с целевой ценой $89 за штуку" с горизонтом инвестирования 1-3 месяца. Цена входа: от $74, потенциальная доходность: 20,27%, стоп-приказ: $67,5, говорится в комментарии инвестиционной компании. "Согласно отчетности, чистая прибыль...    читать дальше
.
02 сентября 2021 года 15:41
"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Petropavlovsk с целью 35 руб
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Petropavlovsk с целью 35 руб. за штуку" с горизонтом инвестирования 2-3 месяца. Цена входа: от 23,9 руб., потенциальная доходность: 55%, стоп-приказ: 21,4 руб., говорится в комментарии инвестиционной компании. Аналитики отмечают, что компания...    читать дальше
.
02 сентября 2021 года 15:34
Рубль днем укрепляется к доллару и евро вслед за валютами emerging markets и растущей нефтью
Москва. 2 сентября. Доллар и евро умеренно дешевеют на "Московской бирже" в четверг днем; рубль укрепляется к бивалютной корзине вслед за валютами emerging markets и растущей нефтью, а также в ожидании новой порции статистики с рынка труда США.    читать дальше
.
02 сентября 2021 года 15:14
Банк России, скорее всего, оставит ключевую ставку на уровне 6,5% - Росбанк
Банк России, скорее всего, оставит ключевую ставку неизменной, на уровне 6,5%, на заседании 11 сентября, полагают аналитики Росбанка. Эксперты напоминают, что до сентябрьского заседания Банка России (11 сентября) остается чуть больше недели - к этому моменту будет получена более точная месячная...    читать дальше
.
02 сентября 2021 года 14:40
Индекс S&P 500 проведет торги в четверг, вероятно, в диапазоне 4500-4550п - "Фридом Финанс"
Индекс S&P 500 проведет предстоящую торговую сессию в четверг, вероятно, в диапазоне 4500-4550 пунктов, говорится в комментарии инвестиционной компании "Фридом Финанс". "S&P 500 продолжает движение в восходящем тренде. Накануне бенчмарк консолидировался в узком диапазоне, удержавшись выше...    читать дальше
.
02 сентября 2021 года 14:16
"ВТБ Мои Инвестиции" внесли изменения в топ-10 акций США
Аналитики инвестиционной платформы "ВТБ Мои Инвестиции" обновили состав топ-10 акций США, убрав акции Uber и включив в подборку бумаги Dominion Energy. Таким образом, в топ-10 вошли акции Halliburton Co., Incyte Corp., Boston Scientific, Delta Air Lines, ServiceNow Inc., Hasbro Inc., Huntington,...    читать дальше
.
02 сентября 2021 года 13:22
ЦБ РФ, скорее всего, повысит ключевую ставку на 25 б.п. на заседании 10 сентября - Альфа-банк
ЦБ РФ, скорее всего, повысит ключевую ставку на 25 б.п. на заседании 10 сентября, полагают аналитики Альфа-банка Наталья Орлова и Кира Шемякина. Динамика инфляции по данным Росстата оказалась хуже ожиданий в августе - на 30 августа рост цен составил 0,2% с начала месяца. Тогда как включение...    читать дальше
.
Страница 1 из 10
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.