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02 сентября 2021 года 12:55
Котировки золота в четверг удержатся в диапазоне $1800-1830 за унцию - Сбер Управление Активами
Котировки золота в четверг удержатся в диапазоне $1800-1830 за тройскую унцию, говорится в комментарии аналитика Сбер Управление Активами Антона Чернышева. Эксперт отмечает, что в четверг на торгах в Азии золото котируется приблизительно по $1815 за унцию. Участники рынка ждут индекса цен производителей для еврозоны, а также данных из США по промышленным заказам за июль и заявкам на пособие по безработице за неделю. Консенсус-прогноз предполагает, что по итогам недели будет зарегистрировано 345 тыс. заявок на пособие по безработице, а число промышленных заказов в августе выросло на 0,3% (в июле этот показатель увеличился на 1,5%). "Поскольку рынку золота не удалось сформировать устойчивый позитивный тренд, опираясь на менее позитивную, чем ожидалось, статистику ADP, мы полагаем, что теперь инвесторы сосредоточат внимание на пятничных официальных данных по американскому рынку труда, а сегодняшняя макростатистика едва ли существенно повлияет на динамику котировок. Мы ожидаем, что в четверг цены на золото удержатся в диапазоне $1800-1830 за унцию", - отмечает Чернышев. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: МИР-ЗОЛОТО-ПРОГНОЗ
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