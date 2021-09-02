.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Рынок акций РФ утром обновил максимумы и взял тайм-аут, лидируют Русал и Мечел
.
ГЛАВНОЕ
Рост промпроизводства в июле в России замедлился до 6,8%
В июле рост промпроизводства в РФ замедлился до 6,8% после 10,2% в июне, сообщил Росстат. По отношению к июлю "доковидного" 2019 года показатель вырос на 0,7% после роста на 2,3% месяцем ранее. За январь-июль промпроизводство увеличилось на 4,4%
 
За полугодие рост ВВП РФ составил 4,8% - Росстат
ВВП РФ в 1-м полугодии 2021 года вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 4,8%. Такую оценку распространила Федеральная служба государственной статистики (Росстат). В середине августа Росстат опубликовал первую оценку по 2-му...
 
Ситуация на рынке труда РФ становится заметным проинфляционным фактором - аналитики ЦБ
Ситуация на российском рынке труда становится заметным проинфляционным фактором, полагают аналитики Банка России. "До двузначных величин (в июле-августе) ускорился рост номинальных заработных плат на фоне опережающего увеличения спроса на труд....
 
Глава Минтруда: в целом рынок труда в РФ восстановился
Российский рынок труда вернулся на допандемийный уровень, показатель безработицы на 1 августа составляет 4,5%, сообщил глава Минтруда Антон Котяков. "Вчера буквально у нас вышли данные Росстата. По состоянию на 1 августа рынок труда вернулся в...
 
02 сентября 2021 года 11:26

Рынок акций РФ утром обновил максимумы и взял тайм-аут, лидируют Русал и Мечел

Москва. 2 сентября. Рынок акций РФ утром в четверг обновил максимум индекса Мосбиржи на фоне благоприятной фондовой конъюнктуры в Азии и Европе, после чего "быки" взяли тайм-аут в ожидании свежих драйверов; лидируют в росте акции "Русала" и "Мечела".

К 11:00 МСК индекс Мосбиржи составил 3971,26 пункта (+0,01%, максимум сессии и новый пик - 3986,93 пункта), индекс РТС - 1717,96 пункта (+0,2%); динамика цен blue chips на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) смешанная в пределах 3,3%.

Доллар просел до 72,82 рубля (-0,16 рубля).

Подорожали акции UC Rusal (+3,3%), "Мечела" (+3,2%), расписки TCS Group (MOEX: TCSG) (+1,6%), бумаги "Московской Биржи" (+1,2%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,7%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,6%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+0,2%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,2%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+0,2%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,1%), банка ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,1%).

Подешевели акции "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,7%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,7%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,6%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,5%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,4%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-0,4%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,4%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,4%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,3%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,3%), расписки Ozon (MOEX: OZON) (-0,3%), бумаги Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,2%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,1%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,1%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-0,1%).

Как отмечает директор по стратегии ИК "Финам" Ярослав Кабаков, опубликованная в среду статистика ADP подтвердила опасения участников рынка по поводу замедления восстановления экономики США. Теперь участники торгов ожидают, что пятничный отчет Минтруда США о рабочих местах покажет замедление роста числа рабочих мест вне сельского хозяйства, которые, вероятно, вырастут на 725 тыс. в августе после роста на 943 тыс. в июле.

Слабая статистика поддерживает рост фондовых индексов на развивающихся рынках, поскольку подогревает ожидания, что ФРС не сможет в ближайшей перспективе ни снизить объемы покупок, ни начать повышение ключевой ставки в условиях слабого рынка труда и проблем с занятостью. Даже позитивные данные по производственной активности в США, которая неожиданно повысилась в августе на фоне сильного роста заказов, не отменяет того факта, что показатель занятости на фабриках упал до 9-месячного минимума, вероятно, из-за нехватки рабочих.

По словам главного аналитика компании "Алор брокер" Алексея Антонова, в акциях "Газпрома" продолжает отыгрываться отличная статистика концерна за первое полугодие, высокие цены на газ, а также ожидания двузначных дивидендов. Можно ожидать притока капитала крупных инвесторов в акции газовой монополии, который может усилиться с запуском "Северного потока 2". При этом в ближайшее время акции "Газпрома" могут быть лучше рынка даже в периоды его коррекции.

О росте интереса нерезидентов говорит и подъем акций Сбербанка. Бумага с 18 августа скорректировалась, сняв техническую перепроданность, теперь вполне возможно формирование нового краткосрочного восходящего тренда.

Однако в четверг шансы на продолжение роста рынка невелики. Основные внешние индикаторы для российского рынка торгуются недалеко от закрытия среды, без признаков подъема. Индекс МосБиржи близок к отметке 4000 пунктов, которую ранее многие считали целью роста. Поэтому без улучшения внешнего фона желание зафиксировать прибыль будет нарастать.

ОПЕК+ ожидаемо не стал пересматривать планы по наращиванию добычи, на что котировки нефти отреагировали нейтрально. Не было реакции и на снижение запасов нефти в США более чем вдвое больше прогнозов. Сейчас эти данные не очень индикативны из-за промчавшегося по Мексиканскому заливу урагана "Ида". Вице-премьер РФ Александр Новак накануне отметил, что спрос на топливо и нефть возвращается к докоронавирусным временам, а Россия может наращивать ежемесячно добычу на 100 тыс. б/с. Главным бенефициаром роста добычи является "Роснефть", но покупать эти акции не рекомендуется - в последние недели "Роснефть" выглядит очень слабо, возможно, из акций компании выходит очень крупный инвестор. В целом продолжения роста нефти не ожидается, закрепление котировок Brent в диапазоне $70-73 за баррель можно считать хорошим сценарием. Однако и ухода под отметку $70 на фоне восстановления добычи в Мексиканском заливе исключать нельзя, считает Антонов.

По оценке главного аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Владимира Соловьева, статданные ADP по числу новых рабочих мест в США в августе говорят о том, что темпы восстановления американского рынка труда восстанавливаются медленнее ожиданий из-за распространения "дельта"-штамма коронавируса. Статистика дает основания ожидать отсрочки Федрезервом начала сворачивания программы выкупа активов.

Из новостей четверга, способных оказать влияние на рынок, следует выделить число новых заявок на пособия по безработице в США, которые, согласно консенсус-прогнозу Bloomberg, покажут очередное снижение. Инвесторы ждут выхода в пятницу данных по уровню безработицы в США в августе, которые ФРС США будет принимать во внимание при определении сроков и условий по сворачиванию стимулирования. Поэтому в четверг на рынках может сложиться преимущественно нейтральный настрой, а индекс МосБиржи может попытаться обновить рекордный уровень 4000 пунктов, считает эксперт.

По словам руководителя департамента инвестиционного анализа компании "Универ-Капитал" Андрея Верникова, дальнейший рост индекса РТС может сдерживать то, что сентябрь статистически является слабым месяцем для рынка США, а рынок акций РФ не может абстрагироваться от внешнего негатива. Также рост индекса РТС может сдерживаться тем, что цены на нефть продолжают пребывать в понижательном канале.

Особого негатива для "Северного потока 2" от встречи Зеленского и Байдена не наблюдалось. США гарантировали санкции против "Северного потока 2" только в случае создания энергетических проблем Украине со стороны других государств - это "дежурные" дипломатические слова. Зато позитив наличествует: цены на газ высокие, при этом добыча газа "Газпромом" за 8 месяцев 2021 г выросла на 17% г/г., отмечает эксперт.

Страны ОПЕК+ на коротком заседании договорились придерживаться прежнего графика по наращиванию добычи нефти (страны увеличат добычу в октябре на 400 тыс. б/с). По оценкам экспертов ОПЕК+, спрос на нефть в этом году должен вырасти почти на 6 млн б/с, а в следующем году - снизиться примерно на 3,3 млн б/с. Точка перелома, когда дефицит сменится излишком поставок, будет ориентировочно в мае 2022 года. Администрация Байдена уже приветствовала это решение, потому что в преддверии промежуточных выборов ей важно сдержать цены на бензин.

Из-за близости сопротивления 1720 пунктов по индексу РТС "быки" будут осторожничать, поэтому можно ожидать нейтральной динамики рынка в четверг, считает Верников.

В США в среду индексы акций завершили торги без единой динамики на фоне публикации свежих данных относительно состояния рынка труда, Nasdaq (+0,3%) достиг очередного рекорда (в 33-й раз с начала года), но просел Dow Jones (-0,1%).

В пятницу будут опубликованы официальные данные о состоянии рынка труда в прошлом месяце. Эксперты ожидают, что количество рабочих мест в экономике страны выросло на 943 тыс., а безработица опустилась до 5,2% с 5,4% в июле.

В четверг в Азии преобладает позитивная динамика индексов (японский Nikkei 225 подрос на 0,3%, китайский Shanghai Composite - на 0,8%, гонконгский индекс Hang Seng прибавил 0,2%), "плюсуют" Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 растут в пределах 0,2%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 подрос на 0,2%).

На инвесторов оказывают влияние появившиеся в китайских СМИ сообщения о том, что Пекин, вероятно, увеличит госрасходы и государственное кредитование на фоне ослабления темпов восстановления китайской экономики. Кроме того, инвесторы ждут, что Народный банк Китая снова снизит норму резервирования для поддержания ликвидности, пишет Trading Economics. Последний раз он принял такую меру в июле.

Экономика Южной Кореи во втором квартале 2021 года выросла на 6% в годовом выражении (максимум за последнее десятилетие), предварительная оценка показывала рост на 5,9% после роста на 1,9% в I квартале.

На нефтяном рынке цены утром в четверг стабилизировались после снижения на фоне решения министров государств ОПЕК+ сохранить план увеличения нефтедобычи на 400 тыс. баррелей в сутки (б/с) в месяц; однако цена Brent находится на $0,6 выше уровня, который отмечался при закрытии накануне основных торгов акциями на Мосбирже.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК составила $71,62 за баррель (+0,04% и -0,1% в среду), октябрьская цена WTI - $68,59 за баррель (без изменений и +0,1% накануне).

Министры отметили, что, хотя последствия пандемии COVID-19 продолжают вызывать некоторую неопределенность, фундаментальные показатели рынка улучшились, а коммерческие запасы нефти стран ОЭСР продолжают падать по мере ускорения восстановления. Таким образом, в октябре добыча будет повышена государствами ОПЕК+ на 400 тыс. б/с.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции МКФ "Красный Октябрь" (MOEX: KROT) (+12,2% и +18,7% "префы"), "префы" "Химпрома" (+9,9%), ПАО "Куйбышевазот" (MOEX: KAZT) (+6,3%), бумаги ПАО "Россети Московский регион" (MOEX: MSRS) (+3,2%), "Объединенной вагонной компании" (MOEX: UWGN) (+2,6%), ПАО "Челябинский металлургический комбинат" (MOEX: CHMK) (+2,2%).

Подешевели бумаги "КАМАЗа" (MOEX: KMAZ) (-5,8%), ПАО "ГАЗ" (MOEX: GAZA) (-5,6%), Petropavlovsk (MOEX: POGR) (-3,3%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 16,99 млрд рублей (из них 4,12 млрд рублей пришлось на акции "Роснефти" (MOEX: ROSN), 3,26 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 1,91 млрд рублей на обыкновенные акции Сбербанка).


Опубликовано: /Финмаркет/
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
02 сентября 2021 года 11:50
Рубль в среду, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 72,9-73,5 руб./$1 - "Альфа-Капитал"
Рубль в среду, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 72,9-73,5 руб./$1 и на уровне 86,3-87,0 руб./EUR1, отмечается в комментарии Альфа-Капитала". "1 сентября рубль укреплялся к мировым валютам вслед за динамикой развивающихся рынков после выхода слабой статистики по восстановлению рынка...    читать дальше
.
02 сентября 2021 года 11:26
Вероятно незначительное укрепление рубля в четверг - ПСБ
Вероятно незначительное укрепление рубля в четверг при условии стабильных цен на нефть, говорится в комментарии аналитика Промсвязьбанка (ПСБ) Егора Жильникова. "Рубль за торговую сессию в среду ожидаемо окреп и протестировал отметку 73 руб./$1. На данный момент мы устанавливаем целевой диапазон...    читать дальше
.
02 сентября 2021 года 10:48
Идея дня: АЛРОСА и ФосАгро - основные бенефициары новых мер стимулирования в Китае - "ВТБ Мои Инвестиции"
ЛРОСА" и "ФосАгро" могут стать в России основными бенефициарами новых мер китайского стимулирования, говорится в комментарии "ВТБ Мои Инвестиции". "ЦБ Китая предоставит $46 млрд дешевого финансирования для кредитования малого бизнеса. Мы ожидаем, что Китай введет дополнительные меры поддержки...    читать дальше
.
02 сентября 2021 года 10:27
Цена нефти останется в диапазоне $71-73/барр. в ближайшей перспективе - ПСБ
Цена нефти, скорее всего, останется в диапазоне $71-73 за баррель Brent в ближайшей перспективе, полагает эксперт Промсвязьбанка (ПСБ) Екатерина Крылова. "Как ожидалось, страны ОПЕК+ не изменили решения, и добыча нефти будет увеличена еще на 400 тыс. барр./день в сентябре. Цены на нефть...    читать дальше
.
02 сентября 2021 года 10:10
Котировки нефти в четверг, скорее всего, удержатся около $71,1/барр. - Sber CIB
Котировки нефти в четверг, скорее всего, удержатся около $71,1 за баррель Brent, говорится в аналитическом материале Sber CIB. "Российские акции в четверг могут начать торги на уровне закрытия среды, так как на мировых рынках нет чёткой тенденции. На денежном рынке инвесторы, вероятно, возьмут...    читать дальше
.
02 сентября 2021 года 09:59
Ключевые события четверга в РФ и мире - Sber CIB
алитики Sber CIB обращают внимание на ключевые события четверга в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе будут Восточный экономический форум и макростатистика: - Во Владивостоке начался трёхдневный Восточный экономический форум. - В России выйдет еженедельный отчёт по золотовалютным...    читать дальше
.
02 сентября 2021 года 09:51
Утренние прогнозы: торги акциями РФ в четверг начнутся, скорее всего, нейтрально
Аналитики полагают, что смешанный внешний фон может обусловить нейтральное открытие торгов акциями РФ. Если не произойдет резкого ухудшения внешнего фона, то пространство для подъема еще сохраняется, полагают эксперты.    читать дальше
.
02 сентября 2021 года 09:49
Индекс Мосбиржи откроет торги в четверг, скорее всего, понижением на 0,1-0,4% - "Алго Капитал"
Индекс Мосбиржи откроет торги в четверг, скорее всего, понижением на 0,1-0,4%, сообщается в комментарии старшего риск-менеджера инвестиционной компании "Алго Капитал" Виталия Манжоса. "Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с понижением в пределах 0,1-0,4%, в районе 3955-3965 пунктов. В качестве...    читать дальше
.
02 сентября 2021 года 09:43
Мировые рынки не демонстрируют единой динамики, Brent подешевела до $71,38 за баррель
Nasdaq в среду достиг очередного рекорда, Dow Jones снизился. Рынки акций Азии не демонстрируют единой динамики в ходе торгов в четверг. Цены на нефть снижаются на итогах встречи ОПЕК+, Brent подешевела до $71,38 за баррель    читать дальше
.
02 сентября 2021 года 09:37
BCS Express закрыл торговую идею: покупать акции Petropavlovsk с целью 22,5 руб
BCS Express досрочно закрыл торговую идею "покупать акции Petropavlovsk с целью 22,5 руб. на срок 6 месяцев", открытую 16 августа 2021г, в связи с достижением цели, говорится в комментарии инвестиционной компании. "Доходность идеи составила +12,8% за 3 недели. Бумаги излишне сильно...    читать дальше
.
02 сентября 2021 года 09:32
Цены рублевых корпоративных бондов в четверг не продемонстрируют ярко выраженной динамики
Москва. 2 сентября. Котировки рублевых корпоративных облигаций в четверг, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне неоднозначных сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, полагают аналитики.    читать дальше
.
02 сентября 2021 года 09:29
Вероятна консолидация цены нефти в диапазоне $70-73/барр. в краткосрочной перспективе - "Алор Брокер"
Вероятна консолидация цены нефти в диапазоне $70-73 за баррель Brent в краткосрочной перспективе, говорится в комментарии "Алор Брокер". "ОПЕК+ ожидаемо не стал пересматривать планы по наращиванию добычи, на что котировки нефти отреагировали нейтрально. Не было реакции и на снижение запасов нефти...    читать дальше
.
02 сентября 2021 года 09:17
Акции Газпрома сохраняют шансы на продолжение роста - BCS Express
Акции "Газпрома" сохраняют шансы на продолжение роста, полагает эксперт BCS Express Василий Карпунин. "Почти четверть всех объемов торгов в среду пришлась на акции "Газпрома", которые прибавили 2,4%, - напоминает аналитик. - Котировки поднялись к рекордным отметкам с 2008г. В бумагах отыгрывается...    читать дальше
.
02 сентября 2021 года 09:00
Индекс Мосбиржи начнет торги в четверг, скорее всего, нейтрально - BCS Express
Индекс Мосбиржи начнет торговую сессию в четверг, скорее всего, нейтрально, считает эксперт BCS Express Василий Карпунин. "Внешний фон в четверг с утра смешанный. Американские индексы после закрытия нашей дневной сессии в среду остались примерно на тех же уровнях. Азиатские рынки торгуются...    читать дальше
.
02 сентября 2021 года 08:51
Рубль в четверг утром незначительно слабеет к доллару и евро вслед за нефтью
Москва. 2 сентября. Доллар США и евро слабо растут на "Московской бирже" в четверг утром, рубль проседает к бивалютной корзине на фоне снижения цен на нефть эталонных марок.    читать дальше
.
Страница 1 из 9
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.