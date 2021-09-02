Рынок акций РФ утром обновил максимумы и взял тайм-аут, лидируют Русал и Мечел

Москва. 2 сентября. Рынок акций РФ утром в четверг обновил максимум индекса Мосбиржи на фоне благоприятной фондовой конъюнктуры в Азии и Европе, после чего "быки" взяли тайм-аут в ожидании свежих драйверов; лидируют в росте акции "Русала" и "Мечела".

К 11:00 МСК индекс Мосбиржи составил 3971,26 пункта (+0,01%, максимум сессии и новый пик - 3986,93 пункта), индекс РТС - 1717,96 пункта (+0,2%); динамика цен blue chips на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) смешанная в пределах 3,3%.

Доллар просел до 72,82 рубля (-0,16 рубля).

Подорожали акции UC Rusal (+3,3%), "Мечела" (+3,2%), расписки TCS Group (MOEX: TCSG) (+1,6%), бумаги "Московской Биржи" (+1,2%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,7%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,6%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+0,2%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,2%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+0,2%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,1%), банка ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,1%).

Подешевели акции "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,7%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,7%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,6%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,5%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,4%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-0,4%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,4%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,4%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,3%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,3%), расписки Ozon (MOEX: OZON) (-0,3%), бумаги Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,2%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,1%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,1%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-0,1%).

Как отмечает директор по стратегии ИК "Финам" Ярослав Кабаков, опубликованная в среду статистика ADP подтвердила опасения участников рынка по поводу замедления восстановления экономики США. Теперь участники торгов ожидают, что пятничный отчет Минтруда США о рабочих местах покажет замедление роста числа рабочих мест вне сельского хозяйства, которые, вероятно, вырастут на 725 тыс. в августе после роста на 943 тыс. в июле.

Слабая статистика поддерживает рост фондовых индексов на развивающихся рынках, поскольку подогревает ожидания, что ФРС не сможет в ближайшей перспективе ни снизить объемы покупок, ни начать повышение ключевой ставки в условиях слабого рынка труда и проблем с занятостью. Даже позитивные данные по производственной активности в США, которая неожиданно повысилась в августе на фоне сильного роста заказов, не отменяет того факта, что показатель занятости на фабриках упал до 9-месячного минимума, вероятно, из-за нехватки рабочих.

По словам главного аналитика компании "Алор брокер" Алексея Антонова, в акциях "Газпрома" продолжает отыгрываться отличная статистика концерна за первое полугодие, высокие цены на газ, а также ожидания двузначных дивидендов. Можно ожидать притока капитала крупных инвесторов в акции газовой монополии, который может усилиться с запуском "Северного потока 2". При этом в ближайшее время акции "Газпрома" могут быть лучше рынка даже в периоды его коррекции.

О росте интереса нерезидентов говорит и подъем акций Сбербанка. Бумага с 18 августа скорректировалась, сняв техническую перепроданность, теперь вполне возможно формирование нового краткосрочного восходящего тренда.

Однако в четверг шансы на продолжение роста рынка невелики. Основные внешние индикаторы для российского рынка торгуются недалеко от закрытия среды, без признаков подъема. Индекс МосБиржи близок к отметке 4000 пунктов, которую ранее многие считали целью роста. Поэтому без улучшения внешнего фона желание зафиксировать прибыль будет нарастать.

ОПЕК+ ожидаемо не стал пересматривать планы по наращиванию добычи, на что котировки нефти отреагировали нейтрально. Не было реакции и на снижение запасов нефти в США более чем вдвое больше прогнозов. Сейчас эти данные не очень индикативны из-за промчавшегося по Мексиканскому заливу урагана "Ида". Вице-премьер РФ Александр Новак накануне отметил, что спрос на топливо и нефть возвращается к докоронавирусным временам, а Россия может наращивать ежемесячно добычу на 100 тыс. б/с. Главным бенефициаром роста добычи является "Роснефть", но покупать эти акции не рекомендуется - в последние недели "Роснефть" выглядит очень слабо, возможно, из акций компании выходит очень крупный инвестор. В целом продолжения роста нефти не ожидается, закрепление котировок Brent в диапазоне $70-73 за баррель можно считать хорошим сценарием. Однако и ухода под отметку $70 на фоне восстановления добычи в Мексиканском заливе исключать нельзя, считает Антонов.

По оценке главного аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Владимира Соловьева, статданные ADP по числу новых рабочих мест в США в августе говорят о том, что темпы восстановления американского рынка труда восстанавливаются медленнее ожиданий из-за распространения "дельта"-штамма коронавируса. Статистика дает основания ожидать отсрочки Федрезервом начала сворачивания программы выкупа активов.

Из новостей четверга, способных оказать влияние на рынок, следует выделить число новых заявок на пособия по безработице в США, которые, согласно консенсус-прогнозу Bloomberg, покажут очередное снижение. Инвесторы ждут выхода в пятницу данных по уровню безработицы в США в августе, которые ФРС США будет принимать во внимание при определении сроков и условий по сворачиванию стимулирования. Поэтому в четверг на рынках может сложиться преимущественно нейтральный настрой, а индекс МосБиржи может попытаться обновить рекордный уровень 4000 пунктов, считает эксперт.

По словам руководителя департамента инвестиционного анализа компании "Универ-Капитал" Андрея Верникова, дальнейший рост индекса РТС может сдерживать то, что сентябрь статистически является слабым месяцем для рынка США, а рынок акций РФ не может абстрагироваться от внешнего негатива. Также рост индекса РТС может сдерживаться тем, что цены на нефть продолжают пребывать в понижательном канале.

Особого негатива для "Северного потока 2" от встречи Зеленского и Байдена не наблюдалось. США гарантировали санкции против "Северного потока 2" только в случае создания энергетических проблем Украине со стороны других государств - это "дежурные" дипломатические слова. Зато позитив наличествует: цены на газ высокие, при этом добыча газа "Газпромом" за 8 месяцев 2021 г выросла на 17% г/г., отмечает эксперт.

Страны ОПЕК+ на коротком заседании договорились придерживаться прежнего графика по наращиванию добычи нефти (страны увеличат добычу в октябре на 400 тыс. б/с). По оценкам экспертов ОПЕК+, спрос на нефть в этом году должен вырасти почти на 6 млн б/с, а в следующем году - снизиться примерно на 3,3 млн б/с. Точка перелома, когда дефицит сменится излишком поставок, будет ориентировочно в мае 2022 года. Администрация Байдена уже приветствовала это решение, потому что в преддверии промежуточных выборов ей важно сдержать цены на бензин.

Из-за близости сопротивления 1720 пунктов по индексу РТС "быки" будут осторожничать, поэтому можно ожидать нейтральной динамики рынка в четверг, считает Верников.

В США в среду индексы акций завершили торги без единой динамики на фоне публикации свежих данных относительно состояния рынка труда, Nasdaq (+0,3%) достиг очередного рекорда (в 33-й раз с начала года), но просел Dow Jones (-0,1%).

В пятницу будут опубликованы официальные данные о состоянии рынка труда в прошлом месяце. Эксперты ожидают, что количество рабочих мест в экономике страны выросло на 943 тыс., а безработица опустилась до 5,2% с 5,4% в июле.

В четверг в Азии преобладает позитивная динамика индексов (японский Nikkei 225 подрос на 0,3%, китайский Shanghai Composite - на 0,8%, гонконгский индекс Hang Seng прибавил 0,2%), "плюсуют" Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 растут в пределах 0,2%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 подрос на 0,2%).

На инвесторов оказывают влияние появившиеся в китайских СМИ сообщения о том, что Пекин, вероятно, увеличит госрасходы и государственное кредитование на фоне ослабления темпов восстановления китайской экономики. Кроме того, инвесторы ждут, что Народный банк Китая снова снизит норму резервирования для поддержания ликвидности, пишет Trading Economics. Последний раз он принял такую меру в июле.

Экономика Южной Кореи во втором квартале 2021 года выросла на 6% в годовом выражении (максимум за последнее десятилетие), предварительная оценка показывала рост на 5,9% после роста на 1,9% в I квартале.

На нефтяном рынке цены утром в четверг стабилизировались после снижения на фоне решения министров государств ОПЕК+ сохранить план увеличения нефтедобычи на 400 тыс. баррелей в сутки (б/с) в месяц; однако цена Brent находится на $0,6 выше уровня, который отмечался при закрытии накануне основных торгов акциями на Мосбирже.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК составила $71,62 за баррель (+0,04% и -0,1% в среду), октябрьская цена WTI - $68,59 за баррель (без изменений и +0,1% накануне).

Министры отметили, что, хотя последствия пандемии COVID-19 продолжают вызывать некоторую неопределенность, фундаментальные показатели рынка улучшились, а коммерческие запасы нефти стран ОЭСР продолжают падать по мере ускорения восстановления. Таким образом, в октябре добыча будет повышена государствами ОПЕК+ на 400 тыс. б/с.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции МКФ "Красный Октябрь" (MOEX: KROT) (+12,2% и +18,7% "префы"), "префы" "Химпрома" (+9,9%), ПАО "Куйбышевазот" (MOEX: KAZT) (+6,3%), бумаги ПАО "Россети Московский регион" (MOEX: MSRS) (+3,2%), "Объединенной вагонной компании" (MOEX: UWGN) (+2,6%), ПАО "Челябинский металлургический комбинат" (MOEX: CHMK) (+2,2%).

Подешевели бумаги "КАМАЗа" (MOEX: KMAZ) (-5,8%), ПАО "ГАЗ" (MOEX: GAZA) (-5,6%), Petropavlovsk (MOEX: POGR) (-3,3%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 16,99 млрд рублей (из них 4,12 млрд рублей пришлось на акции "Роснефти" (MOEX: ROSN), 3,26 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 1,91 млрд рублей на обыкновенные акции Сбербанка).