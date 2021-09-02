Вероятно незначительное укрепление рубля в четверг - ПСБ

Вероятно незначительное укрепление рубля в четверг при условии стабильных цен на нефть, говорится в комментарии аналитика Промсвязьбанка (ПСБ) Егора Жильникова.

"Рубль за торговую сессию в среду ожидаемо окреп и протестировал отметку 73 руб./$1. На данный момент мы устанавливаем целевой диапазон для рубля 72,5-74,5 руб./$1. В среду рубль укрепился на фоне разочаровывающей макростатистики в США по занятости. Стоит отметить и остающиеся высокими цены на сырье, которые поддерживают валюты стран ЕМ и интерес мировых инвесторов. Растущий объем торгов парой долл./руб. приблизился к значениям середины августа благодаря очередным аукционам ОФЗ, что также поддержало рубль", - отмечает эксперт.

По мнению Жильникова, задавать динамику ближайших дней будет очередная порция статистики по рынку труда в США, а также ожидания инвесторов в преддверии заседания ЦБ России. "В четверг мы ожидаем незначительного укрепления отечественной валюты при условии стабильных цен на нефть, однако возможна небольшая волатильность на фоне прошедшего заседания ОПЕК+. В целом, значимых факторов для резкого падения рубля не наблюдается", - заключает аналитик банка.

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