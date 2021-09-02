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Главная / Мнения аналитиков / Идея дня: АЛРОСА и ФосАгро - основные бенефициары новых мер стимулирования в Китае - "ВТБ Мои Инвестиции"
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02 сентября 2021 года 10:48
Идея дня: АЛРОСА и ФосАгро - основные бенефициары новых мер стимулирования в Китае - "ВТБ Мои Инвестиции"
"АЛРОСА" и "ФосАгро" могут стать в России основными бенефициарами новых мер китайского стимулирования, говорится в комментарии "ВТБ Мои Инвестиции". "ЦБ Китая предоставит $46 млрд дешевого финансирования для кредитования малого бизнеса. Мы ожидаем, что Китай введет дополнительные меры поддержки из-за опасений резкого замедления роста. Мы не ждем ослабления ограничений на ипотечное кредитование и покупку жилья. Следующие меры могут включать в себя снижение ставки резервирования, снижение налогов и субсидии для производства потребительских товаров. Trip. com выиграет от новых мер стимулирования в Китае. В России основными бенефициарами могут стать "АЛРОСА" и "ФосАгро". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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02 сентября 2021 года 11:50
Рубль в среду, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 72,9-73,5 руб./$1 и на уровне 86,3-87,0 руб./EUR1, отмечается в комментарии Альфа-Капитала". "1 сентября рубль укреплялся к мировым валютам вслед за динамикой развивающихся рынков после выхода слабой статистики по восстановлению рынка... читать дальше
.02 сентября 2021 года 11:26
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.02 сентября 2021 года 11:26
Москва. 2 сентября. Рынок акций РФ утром в четверг обновил максимум индекса Мосбиржи на фоне благоприятной фондовой конъюнктуры в Азии и Европе, после чего "быки" взяли тайм-аут в ожидании свежих драйверов; лидируют в росте акции "Русала" и "Мечела". читать дальше
.02 сентября 2021 года 10:27
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.02 сентября 2021 года 10:10
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.02 сентября 2021 года 09:59
алитики Sber CIB обращают внимание на ключевые события четверга в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе будут Восточный экономический форум и макростатистика: - Во Владивостоке начался трёхдневный Восточный экономический форум. - В России выйдет еженедельный отчёт по золотовалютным... читать дальше
.02 сентября 2021 года 09:51
Аналитики полагают, что смешанный внешний фон может обусловить нейтральное открытие торгов акциями РФ. Если не произойдет резкого ухудшения внешнего фона, то пространство для подъема еще сохраняется, полагают эксперты. читать дальше
.02 сентября 2021 года 09:49
Индекс Мосбиржи откроет торги в четверг, скорее всего, понижением на 0,1-0,4%, сообщается в комментарии старшего риск-менеджера инвестиционной компании "Алго Капитал" Виталия Манжоса. "Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с понижением в пределах 0,1-0,4%, в районе 3955-3965 пунктов. В качестве... читать дальше
.02 сентября 2021 года 09:43
Nasdaq в среду достиг очередного рекорда, Dow Jones снизился. Рынки акций Азии не демонстрируют единой динамики в ходе торгов в четверг. Цены на нефть снижаются на итогах встречи ОПЕК+, Brent подешевела до $71,38 за баррель читать дальше
.02 сентября 2021 года 09:37
BCS Express досрочно закрыл торговую идею "покупать акции Petropavlovsk с целью 22,5 руб. на срок 6 месяцев", открытую 16 августа 2021г, в связи с достижением цели, говорится в комментарии инвестиционной компании. "Доходность идеи составила +12,8% за 3 недели. Бумаги излишне сильно... читать дальше
.02 сентября 2021 года 09:32
Москва. 2 сентября. Котировки рублевых корпоративных облигаций в четверг, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне неоднозначных сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, полагают аналитики. читать дальше
.02 сентября 2021 года 09:29
Вероятна консолидация цены нефти в диапазоне $70-73/барр. в краткосрочной перспективе - "Алор Брокер"
Вероятна консолидация цены нефти в диапазоне $70-73 за баррель Brent в краткосрочной перспективе, говорится в комментарии "Алор Брокер". "ОПЕК+ ожидаемо не стал пересматривать планы по наращиванию добычи, на что котировки нефти отреагировали нейтрально. Не было реакции и на снижение запасов нефти... читать дальше
.02 сентября 2021 года 09:17
Акции "Газпрома" сохраняют шансы на продолжение роста, полагает эксперт BCS Express Василий Карпунин. "Почти четверть всех объемов торгов в среду пришлась на акции "Газпрома", которые прибавили 2,4%, - напоминает аналитик. - Котировки поднялись к рекордным отметкам с 2008г. В бумагах отыгрывается... читать дальше
.02 сентября 2021 года 09:00
Индекс Мосбиржи начнет торговую сессию в четверг, скорее всего, нейтрально, считает эксперт BCS Express Василий Карпунин. "Внешний фон в четверг с утра смешанный. Американские индексы после закрытия нашей дневной сессии в среду остались примерно на тех же уровнях. Азиатские рынки торгуются... читать дальше
.02 сентября 2021 года 08:51
Москва. 2 сентября. Доллар США и евро слабо растут на "Московской бирже" в четверг утром, рубль проседает к бивалютной корзине на фоне снижения цен на нефть эталонных марок. читать дальше
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