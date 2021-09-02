Цена нефти останется в диапазоне $71-73/барр. в ближайшей перспективе - ПСБ

Цена нефти, скорее всего, останется в диапазоне $71-73 за баррель Brent в ближайшей перспективе, полагает эксперт Промсвязьбанка (ПСБ) Екатерина Крылова.

"Как ожидалось, страны ОПЕК+ не изменили решения, и добыча нефти будет увеличена еще на 400 тыс. барр./день в сентябре. Цены на нефть отреагировали на это небольшим снижением, но затем восстановились к привычному уровню - чуть выше $71/барр. Статистика от Минэнерго США показала сокращение запасов сырой нефти на 7,2 млн барр., заметно выше консенсуса, при этом запасы бензинов выросли на 1,3 млн барр., а запасы дистиллятов сократились на 1,7 млн барр. Статистика следующей недели будет уже учитывать последствия урагана Иды, и запасы будут расти, так как НПЗ понадобится время на перезапуск", - отмечает аналитик банка.

Пока Крылова полагает, что цены на нефть останутся в зоне $71-73/барр., но среднесрочно видит риски для снижения: у аналитика нет уверенности, что темпы роста спроса будут сопоставимыми с темпами наращивания добычи, а новые штаммы коронавируса могут привести к очередным локдаунам.

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