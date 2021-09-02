Ключевые события четверга в РФ и мире - Sber CIB

Аналитики Sber CIB обращают внимание на ключевые события четверга в РФ и мире.

Как говорится в обзоре, в фокусе будут Восточный экономический форум и макростатистика:

- Во Владивостоке начался трёхдневный Восточный экономический форум.

- В России выйдет еженедельный отчёт по золотовалютным резервам.

- В еврозоне будет опубликован индекс цен производителей.

- В США ожидаются данные по заказам в промышленности и на товары длительного пользования, а также торговый баланс и еженедельный отчёт по заявкам на пособие по безработице.

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