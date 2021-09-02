Утренние прогнозы: торги акциями РФ в четверг начнутся, скорее всего, нейтрально

Аналитики полагают, что смешанный внешний фон может обусловить нейтральное открытие торгов акциями РФ. Если не произойдет резкого ухудшения внешнего фона, то пространство для подъема еще сохраняется, полагают эксперты.

BCS Express (Василий Карпунин): "Внешний фон в четверг с утра смешанный. Американские индексы после закрытия нашей дневной сессии в среду остались примерно на тех же уровнях. Азиатские рынки торгуются разнонаправленно и не показывают единой динамики. Фьючерсы на индекс S&P 500 без существенных изменений, нефть Brent в минусе на 0,5% и находится около уровня $71,2/барр. С учетом результатов предыдущих вечерних торгов можно предположить, что при сохранении текущего фона открытие по индексу Мосбиржи пройдет недалеко от уровня закрытия среды. Если не произойдет резкого ухудшения внешнего фона, то пространство для подъема еще сохраняется. В среду по индексу Мосбиржи на вечерней сессии котировки пришли к 3980п. Почти достигнута цель на уровне 4000п. На взгляд эксперта, возможен локальный "прокол" этого рубежа в ближайшей перспективе".

Промсвязьбанк (Владимир Соловьев): "Индекс Мосбиржи сможет обновить рекордный уровень 4000 пунктов уже в начале торгов, чему будет способствовать укрепление рубля и стабильность цен".

"Алор Брокер" (Алексей Антонов): "Шансы на продолжение роста в четверг невелики. Основные внешние индикаторы для российского рынка торгуются недалеко от вчерашнего закрытия, без признаков подъема. Индекс Мосбиржи близок к отметке 4000 пунктов, которую ранее многие считали целью роста. Поэтому без улучшения внешнего фона желание зафиксировать прибыль будет нарастать".

"Атон": "Утренняя динамика фьючерсов предполагает, что рынок сегодня откроется небольшим ростом".

"Алго Капитал" (Виталий Манжос): "Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с понижением в пределах 0,1-0,4%, в районе 3955-3965 пунктов. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 3950, 3930 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 3970, 3980 пунктов. В первые минуты торгов индекс Мосбиржи отыграет умеренное утреннее падение стоимости нефтяных фьючерсов. Позднее он с большой долей вероятности перейдет в состояние консолидации около уровня 3960 пунктов".

Sber CIB: "Российские акции могут начать торги на уровне закрытия среды, так как на мировых рынках нет чёткой тенденции".