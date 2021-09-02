Индекс Мосбиржи откроет торги в четверг, скорее всего, понижением на 0,1-0,4% - "Алго Капитал"

Индекс Мосбиржи откроет торги в четверг, скорее всего, понижением на 0,1-0,4%, сообщается в комментарии старшего риск-менеджера инвестиционной компании "Алго Капитал" Виталия Манжоса.

"Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с понижением в пределах 0,1-0,4%, в районе 3955-3965 пунктов. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 3950, 3930 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 3970, 3980 пунктов. В первые минуты торгов индекс Мосбиржи отыграет умеренное утреннее падение стоимости нефтяных фьючерсов. Позднее он с большой долей вероятности перейдет в состояние консолидации около уровня 3960 пунктов", - отмечает Манжос.

По мнению эксперта, во второй половине дня участники российских торгов будут привычно ориентироваться на динамику нефтяных фьючерсов и на характер открытия фондового рынка в США. Косвенное влияние на локальный рынок акций способна оказать публикация еженедельных данных по количеству первичных заявок на пособия по безработице в США (15:30 МСК). Также аналитик рекомендует обратить внимание на июльскую оценку изменения объема промышленных заказов в США (17:00 МСК).

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