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02 сентября 2021 года 09:43

Мировые рынки не демонстрируют единой динамики, Brent подешевела до $71,38 за баррель

Nasdaq в среду достиг очередного рекорда, Dow Jones снизился. Рынки акций Азии не демонстрируют единой динамики в ходе торгов в четверг. Цены на нефть снижаются на итогах встречи ОПЕК+, Brent подешевела до $71,38 за баррель

Американские фондовые индексы завершили торги в среду без единой динамики на фоне публикации свежих данных относительно состояния рынка труда.

При этом значение Nasdaq Composite обновило рекорд в 33-й раз с начала этого года, в то время как Standard & Poor's 500 немного не дотянул до исторического максимума, отмечает MarketWatch.

Согласно данным отраслевой организации ADP Employer, рост числа рабочих мест в США в августе составил 374 тыс. после подъема на 326 тыс. в предыдущий месяц. Средний прогноз аналитиков предполагал гораздо более значительное увеличение: на 613 тыс. по результатам опроса Trading Economics и 600 тыс. среди респондентов The Wall Street Journal.

В пятницу будут опубликованы официальные данные о состоянии рынка труда в прошлом месяце. Эксперты ожидают, что количество рабочих мест в экономике страны выросло на 943 тыс., а безработица опустилась до 5,2% с 5,4% в июле.

Индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing) в августе увеличился до 59,9 пункта по сравнению с 59,5 пункта в предшествующий месяц, сообщил в среду Институт управления поставками. Это стало неожиданностью для аналитиков, которые в среднем ожидали снижения до 58,6 пункта, по данным Trading Economics.

Значение индекса выше 50 пунктов сигнализирует об усилении деловой активности в данном сегменте экономики, ниже этого порога - об ослаблении. ISM Manufacturing превышает данную отметку уже пятнадцать месяцев подряд.

Позитивное влияние на рынок продолжают оказывать ожидания, что продолжающееся восстановление экономики будет поддерживать рост корпоративных прибылей, пишет Dow Jones.

Инвесторы в целом оптимистичны по поводу того, что акции продолжат расти. Однако некоторые трейдеры предупреждают, что рынки, вероятно, станут более волатильными осенью, в том числе в ожидании начала сворачивания Федеральной резервной системой программы выкупа активов.

"Сентябрь может быть довольно сложным месяцем для рисковых активов, - полагает Сюзанна Хатчинс из Newton Investment Management. - Все рынки поднялись достаточно высоко, цены довольно значительные".

Котировки акций PVH Corp. (SPB: PVH), владеющей рядом известных брендов одежды, по итогам торгов подскочили более чем на 15%. Компания днем ранее опубликовала отчетность, согласно которой она во втором финквартале (май-июль) вернулась на прибыльный уровень и увеличила выручку на 46%.

Цена бумаг Apple Inc. (SPB: AAPL) выросла на 0,5% и завершила день на отметке $152,51. При этом в ходе сессии подъем достигал 2,1%, в результате чего стоимость поднималась до рекордных $154,98. Причиной этого стало то, что аналитики Wolfe Research улучшили прогнозные котировки до $155 со $135 и рекомендацию до "на уровне рынка" с "ниже рынка".

Между тем цена американских депозитарных расписок Nio (SPB: NIO) снизилась на 0,6%. Китайский производитель электромобилей ухудшил прогноз поставок на третий квартал из-за глобального дефицита чипов и теперь планирует их на уровне 22,5-23,5 тыс. против ранее ожидавшихся 23-25 тыс. машин.

Бумаги более крупного конкурента Tesla (SPB: TSLA) подешевели на 0,2%.

Лидерами снижения котировок среди компонентов Dow Jones стали акции производителя оборудования для дорожного строительства и горнодобывающей промышленности Caterpillar (SPB: CAT) - на 1,4% и нефтяной Chevron Corp. (SPB: CVX) - на 1,1%.

Стоимость акций Walt Disney Co. (SPB: DIS) выросла наиболее сильно - на 1,2%. Кроме того, подорожали бумаги поставщика облачных корпоративных решений Salesforce.com Inc. (SPB: CRM) - на 1,2% и производителя потребительских товаров Procter & Gamble Co. (SPB: PG) - на 1%.

Индекс Dow Jones Industrial Average в среду снизился на 48,2 пункта (0,14%) - до 35312,53 пункта.

В то же время значение Standard & Poor's 500 увеличилось за день на 1,41 пункта (0,03%), составив 4524,09 пункта.

Nasdaq Composite по итогам торгов повысился на 50,15 пункта (0,33%) - до 15309,38 пункта.

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) меняются разнонаправленно в ходе торгов в четверг.

Инвесторы оценивают данные относительно состояния рынка труда США, опубликованные отраслевой организации ADP Employer днем ранее.

Согласно этим данным, рост числа рабочих мест в США в августе составил 374 тыс. после подъема на 326 тыс. в предыдущий месяц. Средний прогноз аналитиков предполагал гораздо более значительное увеличение: на 613 тыс. по результатам опроса Trading Economics и 600 тыс. среди респондентов The Wall Street Journal.

Трейдеры также ждут публикации официальных данных о состоянии рынка труда в прошлом месяце, так как они могут повлиять на решение Федеральной резервной системы США относительно сроков начала сворачивания программы выкупа активов, отмечает MarketWatch.

Гонконгский фондовый индекс Hang Seng к 8:15 МСК увеличился на 0,08%, китайский Shanghai Composite - на 0,6%.

На инвесторов оказывают влияние появившиеся в китайских СМИ сообщения о том, что Пекин, вероятно, увеличит госрасходы и государственное кредитование на фоне ослабления темпов восстановления китайской экономики. Кроме того, инвесторы ждут, что Народный банк Китая снова снизит норму резервирования для поддержания ликвидности, пишет Trading Economics. Последний раз он принял такую меру в июле.

Среди лидеров роста на бирже в Гонконге акции владельца курортов в Макао Sands China Ltd. (+2,6%), крупнейшей в сфере интернет-торговли Alibaba Group Holding (SPB: BABA) Ltd. (+2,5%), а также интернет-компании Tencent Holdings Ltd (+2%) и China Resources Land Ltd (+1,9%).

В лидеры падения выходят акции производителя спортивных товаров Anta Sports Products Ltd. (-3%) и инвестиционной WH Group Ltd. (-2,3%).

Японский Nikkei 225 к 8:30 МСК вырос на 0,3%.

Стоимость косметической Shiseido Co. Ltd. растет на 2%.

Акции компаний, работающих в сфере ж/д перевозок в Японии, находятся в лидерах падения: West Japan Railway Co. (-14%), East Japan Railway Co. (-7%), Central Japan Railway Co. (-4,4%).

Корейский KOSPI к 8:40 МСК снизился на 1%.

Экономика Южной Кореи во втором квартале 2021 года выросла на 6% в годовом выражении, свидетельствуют пересмотренные данные Банка Кореи. Это максимальные темпы подъема за последнее десятилетие. Согласно предварительным данным, опубликованным в конце июля, ВВП увеличился на 5,9%. Кварталом ранее рост показателя составил 1,9%.

Больше всего увеличились государственные и потребительские расходы. Первые выросли на 5,3% по сравнению с 2,3% кварталом ранее, а вторые - на 3,7% против 1,2%. Экспорт подскочил на 22,4%, импорт - на 13,7%.

Акции Hyundai Motor дешевеют на 2%, Samsung Electronics - на 1,2%.

Австралийский индекс S&P/ASX 200 к 8:45 МСК снизился на 0,7%.

Положительное сальдо торгового баланса страны увеличилось до 12,11 млрд австралийских долларов ($8,92 млрд) в июле 2021 года, свидетельствуют данные бюро статистики Австралии. Месяцем ранее этот показатель составлял 11,1 млрд долларов. Аналитики Trading Economics в среднем ожидали увеличения положительного сальдо до 10,2 млрд долларов. Экспорт в июле вырос на 5% относительно предыдущего месяца, до 45,95 млрд долларов, импорт - на 3%, до 33,83 млрд долларов.

Акции BHP снижаются на 4%, Rio Tinto - на 0,4%.

Цены на нефть снижаются в четверг после решения министров государств ОПЕК+ сохранить план увеличения нефтедобычи на 400 тыс. баррелей в сутки (б/с) в месяц.

Министры отметили, что хотя последствия пандемии COVID-19 продолжают вызывать некоторую неопределенность, фундаментальные показатели рынка улучшились, а коммерческие запасы нефти стран ОЭСР продолжают падать по мере ускорения восстановления.

Таким образом, в октябре добыча будет повышена государствами ОПЕК+ на 400 тыс. б/с.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:15 МСК в четверг составляет $71,38 за баррель, что на $0,21 (0,29%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в среду эти контракты подешевели на $0,04 (0,1%) - до $71,59 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $68,33 за баррель, что на $0,26 (0,38%) ниже итогового значения предыдущей сессии. В среду стоимость контрактов увеличилась на $0,09 (0,1%) - до $68,59 за баррель.

"Страны ОПЕК+ не преподнесли сюрпризов рынку, сохранив добычу, и нефть дешевеет, поскольку опасения, связанные с распространением новых штаммов COVID-19, все еще сохраняются, это оказывает давление на глобальный спрос на нефть", - отмечает аналитик по сырьевому сектору VI Investment Corp. Вин Сунгчил Юнь. "WTI продолжит торговаться выше $60 за баррель, однако подняться выше $70 за баррель ей будет трудно", - приводит слова эксперта агентство Bloomberg.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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