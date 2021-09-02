Цены рублевых корпоративных бондов в четверг не продемонстрируют ярко выраженной динамики

Москва. 2 сентября. Котировки рублевых корпоративных облигаций в четверг, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне неоднозначных сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, полагают аналитики.

Американские фондовые индексы завершили торги в среду без единой динамики на фоне публикации свежих данных относительно состояния рынка труда. При этом значение Nasdaq Composite обновило рекорд в 33-й раз с начала этого года, в то время как Standard & Poor's 500 немного не дотянул до исторического максимума.

Согласно данным отраслевой организации ADP Employer, рост числа рабочих мест в США в августе составил 374 тыс. после подъема на 326 тыс. в предыдущий месяц. Средний прогноз аналитиков предполагал гораздо более значительное увеличение: на 613 тыс. по результатам опроса Trading Economics и 600 тыс. среди респондентов The Wall Street Journal. В пятницу будут опубликованы официальные данные о состоянии рынка труда в прошлом месяце. Эксперты ожидают, что количество рабочих мест в экономике страны выросло на 943 тыс., а безработица опустилась до 5,2% с 5,4% в июле.

Индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing) в августе увеличился до 59,9 пункта по сравнению с 59,5 пункта в предшествующий месяц, сообщил в среду Институт управления поставками. Это стало неожиданностью для аналитиков, которые в среднем ожидали снижения до 58,6 пункта, по данным Trading Economics.

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона меняются разнонаправленно в ходе торгов в четверг. Инвесторы оценивают данные относительно состояния рынка труда США, опубликованные отраслевой организации ADP Employer днем ранее. Японский Nikkei 225 вырос по итогам торгов на 0,35%. Вместе с тем корейский KOSPI к 8:40 МСК снизился на 1%, а австралийский индекс S&P/ASX 200 - на 0,7%.

Гонконгский фондовый индекс Hang Seng к 8:15 МСК увеличился на 0,08%, китайский Shanghai Composite - на 0,6%. На инвесторов оказывают влияние появившиеся в китайских СМИ сообщения о том, что Пекин, вероятно, увеличит госрасходы и государственное кредитование на фоне ослабления темпов восстановления китайской экономики. Кроме того, инвесторы ждут, что Народный банк Китая снова снизит норму резервирования для поддержания ликвидности, пишет Trading Economics. Последний раз он принял такую меру в июле.

Цены на нефть снижаются в четверг после решения министров государств ОПЕК+ сохранить план увеличения нефтедобычи на 400 тыс. баррелей в сутки (б/с) в месяц. Министры отметили, что, хотя последствия пандемии COVID-19 продолжают вызывать некоторую неопределенность, фундаментальные показатели рынка улучшились, а коммерческие запасы нефти стран ОЭСР продолжают падать по мере ускорения восстановления. Таким образом, в октябре добыча будет повышена государствами ОПЕК+ на 400 тыс. б/с.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:15 МСК в четверг составила $71,35 за баррель, что на 0,34% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в среду эти контракты подешевели на 0,1% - до $71,59 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи составила к этому времени $68,31 за баррель, что на 0,41% ниже итогового значения предыдущей сессии. В среду стоимость контрактов увеличилась на 0,1% - до $68,59 за баррель.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в среду выросла в 1,1 раза по отношению к предыдущему торговому дню и оказалась вблизи средних значений - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 8,52 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 3,9 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 1 сентября вырос на 0,04% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 106,61 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за день 0,06%, поднявшись до 726,55 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "Мегафон БО-001Р-05" (+0,35%), "Газпромбанк-001Р-3Р" (+0,34%) и "РУСАЛ Братск БО-002Р-01" (+0,25%), а в лидерах снижения - облигации "Сбербанк-001Р-SBER18" (-0,21%), "Совкомбанк БО-П01" (-0,15%) и "Ростелеком-001P-05R" (MOEX: RTKM) (-0,14%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ООО "Элит строй" (г. Тюмень) полностью разместило облигации 1-й серии на 1 млрд рублей со сроком обращения 3 года. Размещение прошло по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 12% годовых. Купоны ежемесячные, ставка 2-18-го купонов приравнена к ставке 1-го купона, объявлена оферта через 1,5 года. Ранее компания не выходила на долговой рынок.

ООО "РЕСО-лизинг" установило ставку 1-го купона облигаций серии БО-П-05 со сроком обращения 4 года объемом 5 млрд рублей на уровне 8,5% годовых. Сбор заявок на выпуск прошел 31 августа. Техразмещение запланировано на 2 сентября. Эмитент проводил премаркетинг данного выпуска четырехлетних облигаций объемом 5 млрд рублей в 2019 году и установил ориентир ставки 1-го купона на уровне 9,0-9,20 годовых. Однако выпуск так и не был размещен.

ПАО "НГК "Славнефть" установило ставку 1-го купона облигаций серий 002Р-01 и 002Р-02 на уровне 7,75% годовых. Ставка 2-28-го купонов приравнена к ставке 1-го купона, купоны квартальные, по выпускам объявлена оферта через 7 лет. Сбор заявок на оба выпуска прошел 31 августа. Объем бондов серии 002Р-01 составляет 5 млрд рублей, срок обращения 10 лет с 7-летней офертой. Параметры выпуска 002Р-02 пока не раскрывались. Техразмещение запланировано на 14 сентября. Облигации размещаются в рамках второй программы биржевых облигаций серии 002Р объемом до 50 млрд рублей. В рамках бессрочной программы облигации могут размещаться на срок до 10 лет. Первая программа биржевых облигаций компании объемом до 30 млрд рублей была зарегистрирована "Московской биржей" в октябре 2018 года, программа в полном объеме реализована.

ООО "Специализированное общество проектного финансирования "Инфраструктурные облигации" (СОПФ "Инфраструктурные облигации") планирует в третьей декаде сентября провести сбор заявок на дебютные облигации объемом 10 млрд рублей с поручительством ДОМ.РФ. Ориентир по доходности будет объявлен позднее. Дата погашения выпуска - 15 ноября 2024 года, срок обращения будет зафиксирован в зависимости от даты размещения и составит около 3,16 года. Купоны полугодовые с фиксированными выплатами 15 ноября и 15 мая.

ПАО "Трансфин-М" (MOEX: TRFM) установило ставки 5-6-го купонов биржевых облигаций серии 001Р-06 в размере 9,25% годовых. "Трансфин-М" в сентябре 2019 года разместил 10-летние облигации серии 001Р-06 объемом 5 млрд рублей. Ставка текущего купона - 7,5% годовых. По выпуску предстоит оферта с исполнением 16 сентября.