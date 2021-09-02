BCS Express закрыл торговую идею: покупать акции Petropavlovsk с целью 22,5 руб

BCS Express досрочно закрыл торговую идею "покупать акции Petropavlovsk с целью 22,5 руб. на срок 6 месяцев", открытую 16 августа 2021г, в связи с достижением цели, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"Доходность идеи составила +12,8% за 3 недели. Бумаги излишне сильно скорректировались за последние месяцы. Публикация финансового отчета за I полугодие и новости о разрабатываемой дивидендной политике стали драйвером для отскока в акциях. Долгосрочный взгляд на перспективы компании умеренно позитивный, II полугодие обещает стать более успешным с точки зрения операционных и финансовых показателей, а презентация новой стратегии, ожидаемая осенью, снизит неопределенность относительно перспектив развития", - отмечают эксперты инвесткомпании.

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