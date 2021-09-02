Вероятна консолидация цены нефти в диапазоне $70-73/барр. в краткосрочной перспективе - "Алор Брокер"

Вероятна консолидация цены нефти в диапазоне $70-73 за баррель Brent в краткосрочной перспективе, говорится в комментарии "Алор Брокер".

"ОПЕК+ ожидаемо не стал пересматривать планы по наращиванию добычи, на что котировки нефти отреагировали нейтрально. Не было реакции и на снижение запасов нефти в США более чем вдвое больше прогнозов. Сейчас эти данные не очень индикативны из-за пролетевшего по Мексиканскому заливу урагана Ида. Вице-премьер РФ Александр Новак вчера отметил, что спрос на топливо и нефть возвращается к докоронавирусным временам, а Россия может наращивать ежемесячно добычу на 100 тыс баррелей в сутки. В целом продолжения роста нефти мы пока не ждем. Закрепление котировок в диапазоне $70-73 за баррель мы будем считать хорошим сценарием. Однако и ухода под отметку $70 за баррель на восстановлении добычи в Мексиканском заливе исключать нельзя", - отмечает аналитик Алексей Антонов.

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