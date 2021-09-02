Акции Газпрома сохраняют шансы на продолжение роста - BCS Express

Акции "Газпрома" сохраняют шансы на продолжение роста, полагает эксперт BCS Express Василий Карпунин.

"Почти четверть всех объемов торгов в среду пришлась на акции "Газпрома", которые прибавили 2,4%, - напоминает аналитик. - Котировки поднялись к рекордным отметкам с 2008г. В бумагах отыгрывается фактор сильной отчетности и ожидания улучшения финансовых результатов по итогам II полугодия. Участников рынка привлекает перспектива рекордных за всю историю дивидендов. Учитывая высокие цены на газ в Европе и объемы экспорта, в базовом сценарии итоговые дивиденды следующим летом могут превысить отметку в 40 руб. - 12,8% по текущим уровням. Это одна из самых высоких доходностей среди всех крупных нефтегазовых компаний мира".

Карпунин полагает, что шансы на продолжение роста акций "Газпрома" сохраняются. Цены на газ в среднесрочной перспективе останутся высокими, о чем в том числе говорит и менеджмент компании. "Да, в моменте в акциях "Газпрома" отмечается локальная техническая перекупленность, однако значимых причин для глубокой коррекции не появляется, - полагает эксперт. - Локальные откаты, например, из-за ухудшения внешнего фона, могут быть кратковременными и, скорее всего, будут выкупаться. В целом бумаги газовой компании способны выглядеть лучше индекса "Мосбиржи" как при сценарии падения рынка, так и при его позитивной динамике".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.