Индекс Мосбиржи начнет торги в четверг, скорее всего, нейтрально - BCS Express

Индекс Мосбиржи начнет торговую сессию в четверг, скорее всего, нейтрально, считает эксперт BCS Express Василий Карпунин.

"Внешний фон в четверг с утра смешанный. Американские индексы после закрытия нашей дневной сессии в среду остались примерно на тех же уровнях. Азиатские рынки торгуются разнонаправленно и не показывают единой динамики. Фьючерсы на индекс S&P 500 без существенных изменений, нефть Brent в минусе на 0,5% и находится около уровня $71,2/барр. С учетом результатов предыдущих вечерних торгов можно предположить, что при сохранении текущего фона открытие по индексу Мосбиржи пройдет недалеко от уровня закрытия среды. Если не произойдет резкого ухудшения внешнего фона, то пространство для подъема еще сохраняется", - пишет аналитик.

Карпунин констатирует, что в среду по индексу Мосбиржи на вечерней сессии котировки пришли к 3980п. Почти достигнута цель на уровне 4000п. На взгляд эксперта, возможен локальный "прокол" этого рубежа в ближайшей перспективе.

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