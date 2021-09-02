Рубль в четверг утром незначительно слабеет к доллару и евро вслед за нефтью

Москва. 2 сентября. Доллар США и евро слабо растут на "Московской бирже" в четверг утром, рубль проседает к бивалютной корзине на фоне снижения цен на нефть эталонных марок.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 73-73,05 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 73,0075 руб./$1 (+2,75 коп. к уровню предыдущего закрытия). Евро при этом подорожал до 86,43 руб./EUR1 (+13 коп. к закрытию среды). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) выросла на 7,36 коп. к уровню закрытия 1 сентября, до 79,05 рубля.

Доллар при этом оказался на 18,37 коп. ниже уровня действующего официального курса, евро - на 3,51 коп. выше официального курса.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", ослабление рубля к доллару и евро на старте торгов 2 сентября обусловлено снижением цен на нефть. Накануне вице-премьер РФ Александр Новак заявил журналистам, что российские нефтяные компании готовы наращивать добычу нефти сверх объемов и темпов, установленных сделкой ОПЕК+. "Компании спокойно восстанавливают добычу в соответствии с теми требованиями, которые до них доводят. И даже говорят, что могут быстрее и больше", - сказал он.

Как сообщалось, на встрече 1 сентября министры ОПЕК+ договорились сохранить текущий план по увеличению нефтедобычи на 400 тыс. б/с в месяц.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 мск составила $71,36 за баррель, что на 0,32% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составила $68,3 за баррель, что на 0,42% ниже уровня на закрытие рынка 1 сентября.

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона в четверг демонстрируют разнонаправленную динамику: японский Nikkei 225 подрастает на 0,35%, китайский CSI300 теряет 0,28%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 остается вблизи значений закрытия предыдущего дня.

Американские фондовые индексы завершили торги в среду без единой динамики на фоне публикации свежих данных относительно состояния рынка труда. При этом значение Nasdaq Composite обновило рекорд в 33-й раз с начала этого года, в то время как Standard & Poor's 500 немного не дотянул до исторического максимума, отмечает MarketWatch.

Согласно данным отраслевой организации ADP Employer, рост числа рабочих мест в США в августе составил 374 тыс. после подъема на 326 тыс. в предыдущий месяц. Средний прогноз аналитиков предполагал гораздо более значительное увеличение: на 613 тыс. по результатам опроса Trading Economics и 600 тыс. среди респондентов The Wall Street Journal.