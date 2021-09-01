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01 сентября 2021 года 19:30

Рубль вечером усилил темпы роста к доллару и евро благодаря аппетиту к риску

Москва. 1 сентября. Доллар и евро ускорили снижение на "Московской бирже" в среду вечером, рубль растет к бивалютной корзине благодаря увеличению аппетита к риску со стороны глобальных инвесторов и вслед за другими валютами emerging markets.

Курс доллара США составил 72,92 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 30,25 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. При этом доллар торгуется ниже 73 руб./$1 впервые с 6 августа. Евро стоил 86,41 руб./EUR1, подешевев на 3,75 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 18,3 копейки - до 78,99 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль усилил темпы роста к доллару и евро на вечерних торгах благодаря увеличению аппетита к риску со стороны глобальных инвесторов и вслед за другими валютами emerging markets после выхода более слабых, чем ожидалось, данных по изменению числа занятых в несельскохозяйственном секторе США.

Именно на показатели по рынку труда обращают пристальное внимание руководители Федеральной резервной системы (ФРС) США при принятии решений об изменении или сохранении денежно-кредитной политики, и отсутствие явно выраженного прогресса в последних данных дает инвесторам основания полагать, что регулятор еще долго будет проводить сверхмягкую денежно-кредитную политику.

Согласно данным отраслевой организации ADP Employer, рост числа рабочих мест в США в августе составил 374 тыс. после подъема на 326 тыс. в предыдущий месяц. Средний прогноз аналитиков предполагал гораздо более значительное увеличение: на 613 тыс. по результатам опроса Trading Economics, 600 тыс. среди респондентов The Wall Street Journal, и 635 тыс. - опрошенных Bloomberg.

В пятницу будут опубликованы официальные данные о состоянии рынка труда в прошлом месяце. Эксперты ожидают, что количество рабочих мест в экономике страны выросло на 943 тыс., а безработица опустилась до 5,2% с 5,4% в июле.

Министерство финансов России, разместив 1 сентября на первичных аукционах облигации федерального займа (ОФЗ) на общую сумму 92,167 млрд рублей по номиналу, выполнило план заимствований на III квартал более чем на 95%.

На первом аукционе, состоявшемся 1 сентября, было продано ОФЗ-ПД серии 26239 с погашением 23 июля 2031 года на общую сумму 67,443 млрд рублей при спросе 137,356 млрд рублей. Средневзвешенная цена на аукционе составила 99,234% от номинала, что соответствует доходности 7,13% годовых.

Второй аукцион, на котором размещался самый "длинный" выпуск рублевых гособлигаций, прошел менее успешно для Минфина. На аукционе по размещению ОФЗ-ПД серии 26238 с погашением 15 мая 2041 года было продано бумаг на общую сумму 24,724 млрд рублей при спросе 36,339 млрд рублей. Средневзвешенная цена на аукционе составила 98,1025% от номинала, что соответствует доходности 7,41% годовых.

"Рынок труда США подает сигналы о том, что говорить о восстановлении американской экономики еще равно. Сегодняшние данные от ADP могут выступить дополнительным сигналом того, что участники рынка по-прежнему склонны ожидать сворачивания масштабных программ поддержки экономики не ранее чем в конце текущего или начале будущего года. В свою очередь, нефтяные котировки теряют около 1%. Динамика цен на нефть в значительной степени будет определяться действиями ОПЕК+, а также влиянием продолжающегося роста заболеваемости коронавирусом в западных странах и в Азии и, в частности, в Китае. Российская валюта опустилась ниже 73 рублей за доллар. Несмотря на снижение нефтяных котировок, поддержку рублю оказали аукционы Минфина по размещению ОФЗ. Рост активности на глобальных рынках может привести к притоку средств иностранных инвесторов в российские активы, что выступает позитивным фактором для рубля. Краткосрочный ориентир по паре "доллар-рубль" составляет $72,5-73,5 руб./$1", - подчеркивает аналитик "Сбер Управление Активами" Александра Овчинникова.

"Доллар США продолжает плавно скользить вниз и торгуется по 72,91 руб./$1. Он, конечно, перепродан, но сейчас рынок явно симпатизирует рискам и "россиянину". На таком фоне бакс может отойти к 72,85 руб./$1, но пугаться этого не стоит. Евро торгуется по 86,43 руб./RUR1, стратегически здесь все без перемен, среднесрочные рамки 86-88 руб./EUR1 сохраняются без изменений", - отмечает старший аналитик ИАЦ "Альпари" Анна Бодрова.

Цены на нефть перешли к снижению в ходе торгов в среду на новостях из России.

Вице-премьер РФ Александр Новак заявил журналистам, что российские нефтяные компании готовы наращивать добычу нефти сверх объемов и темпов, установленных сделкой ОПЕК+. "Компании спокойно восстанавливают добычу в соответствии с теми требованиями, которые до них доводят. И даже говорят, что могут быстрее и больше", - сказал он.

Нефть "быстро и резко подешевела" после этих заявлений, отмечает старший рыночный аналитик The Price Futures Group Фил Флинн, которого цитирует MarketWatch.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 МСК уменьшилась на 0,84% - до $71,03 за баррель. Цена фьючерсов на WTI на октябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) снизилась к этому времени на 0,83% - до $67,93 за баррель.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 7,17 млн баррелей - до 425,4 млн баррелей, сообщило министерство энергетики в среду. Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозировали сокращение запасов нефти на 4,4 млн баррелей.

Также внимание трейдеров сосредоточено на заседании ОПЕК+: уже началась министерская встреча.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 2 сентября на 8,69 копейки, до 73,1912 руб./$1, и уменьшил курс евро на 27,11 копейки, до 86,3949 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" уменьшился в среду на 16,3 копейки по отношению ко вторнику и составил 73,1076 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК снизился на 18,95 копейки и составил 73,0943 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $2 млрд 613,405 млн, из которых $592,494 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $2 млрд 20,911 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" упал на 26,55 копейки, до 86,3859 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК понизился на 24,53 копейки и составил 86,4149 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR410,555 млн, из которых EUR140,617 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR269,938 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных межбанковских кредитов понизились в среду, в то время как ставки на рынке среднесрочных (1-6 месяцев) МБК остались на уровне предыдущего торгового дня. Ставка MosPrime Rate "овернайт" упала на 13 базисных пунктов (б.п.) - до 6,57% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок опустилась на 3 б.п. - до 6,73% годовых. Ставки на сроки 1, 3 и 6 месяцев не изменились относительно вторника - 6,88%, 7,23% и 7,32% годовых соответственно.


Опубликовано: /Финмаркет/
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