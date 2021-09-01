.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Рынок акций РФ начал осень с обновления пика индекса Мосбиржи и нацелился на рубеж 4000п
.
ГЛАВНОЕ
Рост промпроизводства в июле в России замедлился до 6,8%
В июле рост промпроизводства в РФ замедлился до 6,8% после 10,2% в июне, сообщил Росстат. По отношению к июлю "доковидного" 2019 года показатель вырос на 0,7% после роста на 2,3% месяцем ранее. За январь-июль промпроизводство увеличилось на 4,4%
 
За полугодие рост ВВП РФ составил 4,8% - Росстат
ВВП РФ в 1-м полугодии 2021 года вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 4,8%. Такую оценку распространила Федеральная служба государственной статистики (Росстат). В середине августа Росстат опубликовал первую оценку по 2-му...
 
Уроки финансовой грамотности станут обязательными через год
Уроки финансовой грамотности для 1-9 классов войдут в обязательную программу российских школ с 1 сентября 2022 года, это предусмотрено новыми федеральными государственными образовательными стандартами (ФГОС) начального и основного общего...
 
Не менее 61 млрд руб. ежегодно переплачивают россияне при покупке авто
Объем дополнительных опций при покупке автомобиля с 2019 года в среднем увеличился в пять раз, достигнув 200-400 тыс. рублей на машину, пишет "Коммерсантиъ". В премиум-сегменте конечная цена может отличаться от рекомендованной розничной на 1-1,5 млн...
 
01 сентября 2021 года 19:21

Рынок акций РФ начал осень с обновления пика индекса Мосбиржи и нацелился на рубеж 4000п

Москва. 1 сентября. Рынок акций РФ на первых осенних торгах вырос вместе с мировыми фондовыми площадками, подогретыми слабыми статданными по рынку труда США, отдаляющими начало ужесточения монетарной политики Федрезерва; индекс Мосбиржи обновил исторический максимум и нацелился на следующий рубеж 4000 пунктов.

По итогам торгов индекс Мосбиржи составил 3971,02 пункта (+1,3%), индекс РТС - 1715,09 пункта (+1,8%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 5,5%.

Доллар просел до 72,92 рубля (-0,3 рубля).

Подорожали расписки TCS Group (MOEX: TCSG) (+5,5%), акции "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+3,5%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (+3,5%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+3,1%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+2,6%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+2,5%), "Московской биржи" (+2%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+1,8%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+1,7%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+1,5% и +0,9% "префы"), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+1,3%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+1%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+1%), расписки Ozon (MOEX: OZON) (+1%), бумаги "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,9%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,3%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,2%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,1%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,1%).

Подешевели после отсечки дивидендной составляющей за II квартал акции "Северстали" (MOEX: CHMF) (-3,3%, до 1662 рублей); дивиденды составляют 84,45 рубля на акцию. За I квартал дивиденды "Северстали" составляли 46,77 руб. на акцию.

Также просели акции "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-0,7%), Polymetal (MOEX: POLY) (-0,6%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,4%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,3%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,1% и -0,4% "префы"), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,1%).

По словам главного исполнительного директора "ВТБ Капитал Инвестиции", старшего вице-президента ВТБ Владимира Потапова, индексы деловой активности в промышленности Китая оказались на постковидных минимумах. Это вызвало давление продаж в секторе акций металлургических компаний, цены на продукцию которых наиболее чувствительны к динамике китайской экономики. Индекс металлов и добычи МосБиржи в итоге снизился вопреки росту широкого индекса до новых вершин.

Но и в пределах одного сектора картина неоднородная. Цены на алюминий с начала года выросли на треть и приближаются к максимальным отметкам за последние 10 лет. Это поддерживает ралли в акциях "Русала", которые с начала года подорожали уже на 54%, отмечает эксперт.

По оценке аналитика компании "Сбер Управление Активами" Александры Овчинниковой, индекс МосБиржи установил исторический максимум в первый день осенних торгов и нацелился на покорение новой вершины 4000 пунктов. Долларовый индекс РТС закрепился выше 1710 пунктов на фоне укрепления рубля.

Внешний фон в среду был умеренно позитивным. Азиатские площадки закрылись ростом, причем даже в Китае, где снизилось промпроизводство. В Европе индексы также выросли, кроме индикаторов Германии, где объем розничных продаж не оправдал ожидания.

Рынок труда США подает сигналы о том, что говорить о восстановлении американской экономики еще рано - данные ADP по числу занятых оказались существенно хуже ожиданий. Это может выступить дополнительным сигналом того, что участники рынка по-прежнему склонны ожидать сворачивания масштабных программ поддержки экономики не ранее чем в конце текущего или начале будущего года.

Нефть в среду подешевела на фоне новостей от ОПЕК+, а также под влиянием продолжающегося роста заболеваемости коронавирусом в западных странах и Азии (в частности, в Китае).

Рост активности на глобальных рынках может привести к притоку средств иностранных инвесторов в российские активы, что выступает позитивным фактором для рубля. В отсутствии новых негативных факторов ориентир по индексу МосБиржи в четверг - 3950-4000 пунктов, по индексу РТС - 1680-1750 пунктов, считает Овчинникова.

Как отмечает аналитик Альфа-банка Джон Волш, в начале сентября рынки восстанавливаются, инвесторы выкупают подешевевшие активы. Хотя рынки ждут коррекции, никто не готов отыгрывать это мнение, несмотря на то, что макроэкономические индикаторы демонстрируют признаки замедления мирового экономического роста из-за перебоев в поставках и ограничений в связи с пандемией. Динамика мировых рынков акций, вероятно, будет сдержанной вплоть до пятницы, когда выйдут данные по рынку труда в США за август. Инвесторы проявляют сильный интерес к компаниям "второго" и "третьего" эшелонов, где активы остаются дешевыми относительно "фишек". Газовые истории и акции банковского сектора, а также некоторые сырьевые производители и производители сельхозпродукции, вероятно, по-прежнему будут пользоваться спросом, считает Волш.

По словам руководителя аналитического отдела ИК "Риком-Траст" Олега Абелева, агентство Блумберг со ссылкой на источники накануне сообщило, что, согласно последним прогнозам ОПЕК+, в текущем году на глобальном рынке сохранится дефицит нефти, несмотря на ослабления ограничений в нефтяной сделке. А уже в 2022 году альянс прогнозирует профицит.

Давление на нефть оказывают новости из США, где ураган "Ида", который сказался на работе девяти НПЗ в штате Луизиана, ослабел до тропической депрессии (область с низким атмосферным давлением в тропиках). Серьезных ЧП в районе Мексиканского залива больше не ожидается, отмечает Абелев.

В среду в Азии индексы акций выросли (японский Nikkei 225 вырос на 1,3%, китайский Shanghai Composite - на 0,7%, гонконгский Hang Seng - на 0,6%), в Европе динамика смешанная (индекс DAX просел на 0,1%, FTSE, CAC 40 растут на 0,4-1,2%) и "плюсуют" Штаты (индекс S&P 500 вырос на 0,2%, Nasdaq - на 0,7%).

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в промышленном секторе Китая, рассчитываемый Caixin Media Co. и Markit, в августе снизился до 49,2 пункта с 50,1 пункта месяцем ранее. В расчет индекса Caixin входит больше частных компаний, представляющих малый и средний бизнес, чем в PMI, публикуемый государственным статистическим управлением (ГСУ). Значение PMI выше 50 пунктов указывает на увеличение активности в секторе, ниже - на ее ослабление.

Вышедшие в среду в США данные ADP показали, что число занятых в частном секторе США выросло в августе всего на 374 тыс. при прогнозах роста на 625 тыс. после июльского прироста на 326 тыс.

Нефть к вечеру развернулась вниз. Министры стран ОПЕК+ на встрече в среду договорились сохранить текущий план по увеличению нефтедобычи, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на делегатов. Таким образом, в октябре добыча будет повышена на 400 тыс. б/с.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $70,98 за баррель (-0,9% и -0,8% во вторник), октябрьская цена WTI - $67,86 за баррель (-0,9% и -1% накануне).

Согласно вышедшим в среду данным Минэнерго США, запасы нефти в стране на прошлой неделе сократились на 7,17 млн баррелей (ожидалось снижение на 2,5-4,4 млн), запасы бензина выросли на 1,29 млн баррелей (ожидалось снижение на 1,6 млн), резервы дистиллятов снизились на 1,73 млн баррелей (ожидалось сокращение на 0,55 млн).

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции ПАО "Куйбышевазот" (MOEX: KAZT) (+11,6% и +12,8% "префы"), "Нижнекамскнефтехима" (MOEX: NKNC) (+10,3%), Petropavlovsk (MOEX: POGR) (+8,6%).

Золотодобытчик Petropavlovsk в I полугодии 2021 года сократил EBITDA на 41% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до $114,3 млн, сообщила компания. Аналитики ожидали снижения EBITDA Petropavlovsk по итогам I полугодия на 28-45%. Чистая прибыль золотодобытчика составила $48,9 млн против убытка в $22 млн годом ранее. Выручка снизилась на 33%, до $351,9 млн: продажи в натуральном выражении упали на 40%, до 187,1 тыс. унций, при этом средняя цена реализации повысилась на 9%, до $1795 за унцию.

Подешевели бумаги ПАО "Мордовская энергосбытовая компания" (MOEX: MRSB) (-7,6%), "префы" "Квадры" (MOEX: TGKD) (-6,7%), акции "КАМАЗа" (MOEX: KMAZ) (-6,3%), "Объединенной вагонной компании" (MOEX: UWGN) (-4,8%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 98,28 млрд рублей (из них 24,19 млрд рублей пришлось на акции "Роснефти", 22,22 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 9,33 млрд рублей на обыкновенные акции Сбербанка).


Опубликовано: /Финмаркет/
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
01 сентября 2021 года 19:37
Рынок акций РФ начал осень с обновления пика индекса Мосбиржи и нацелился на рубеж 4000п
Москва. 1 сентября. Рынок акций РФ на первых осенних торгах вырос вместе с мировыми фондовыми площадками, подогретыми слабыми статданными по рынку труда США, отдаляющими начало ужесточения монетарной политики Федрезерва; индекс Мосбиржи обновил исторический максимум и нацелился на следующий рубеж 4000 пунктов.    читать дальше
.
01 сентября 2021 года 19:30
Рубль вечером усилил темпы роста к доллару и евро благодаря аппетиту к риску
Москва. 1 сентября. Доллар и евро ускорили снижение на "Московской бирже" в среду вечером, рубль растет к бивалютной корзине благодаря увеличению аппетита к риску со стороны глобальных инвесторов и вслед за другими валютами emerging markets.    читать дальше
.
01 сентября 2021 года 19:04
Ключевые события четверга в РФ и мире - "Велес Капитал"
алитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события четверга в РФ и мире. Как отмечается в комментарии эксперта инвесткомпании Елены Кожуховой, 2 сентября в фокусе будут макростатистика и корпоративные события: - индекс цен производителей еврозоны в июле (12:00 МСК); - онлайн...    читать дальше
.
01 сентября 2021 года 19:00
Цены евробондов РФ в среду практически не изменились на фоне неоднозначных внешних факторов
Москва. 1 сентября. Котировки большинства выпусков российских суверенных еврооблигаций в среду практически не изменились на фоне неоднозначных сигналов с мировых рынков, в том числе с нефтяных площадок. При этом "короткие" и среднесрочные американские казначейские обязательства (US Treasuries) также продемонстрировали боковую динамику, в то время как "длинные" бумаги умеренно подросли в цене.    читать дальше
.
01 сентября 2021 года 18:39
"Финам" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Аэрофлота
Аналитики "Финама" подтверждают рекомендацию "покупать" для акций "Аэрофлота" с целевой ценой 116 руб. за штуку и ожидают, что к концу 2022г они принесут доходность в размере 68%, говорится в комментарии инвесткомпании. "Один из крупнейших российских авиаперевозчиков "Аэрофлот" представил свои...    читать дальше
.
01 сентября 2021 года 18:12
"Фридом Финанс" рекомендует покупать акции CrowdStrike с целью $308
"Фридом Финанс" рекомендует покупать акции CrowdStrike и повышает целевую цену до $308 за штуку, говорится в комментарии инвесткомпании. "31 августа финансовые результаты за второй квартал 2022 ФГ представила компания CrowdStrike Holdings (CRWD) - лидер в области облачных решений для защиты...    читать дальше
.
01 сентября 2021 года 17:46
Рубль, вероятно, останется в диапазоне 72,7-74,6 руб./$1 до конца сентября - BCS Express
Рубль, вероятно, останется в пределах 72,7-74,6 руб./$1 до конца сентября, если ситуация на мировых рынках существенно не изменится, полагает эксперт BCS Express Дмитрий Бабин. "Сентябрь исторически характеризуется низкой волатильностью, в среднем рубль показывает небольшой рост к доллару....    читать дальше
.
01 сентября 2021 года 17:20
CrowdStrike - бенефициар общемирового тренда повышения расходов на кибербезопасность - "Инвестиционный банк Синара"
крупный бенефициар общемирового тренда повышения расходов на кибербезопасность, который будет сохраняться еще много лет, говорится в обзоре "Инвестиционного банка Синара". "Компания CrowdStrike Holdings Inc. 31 августа представила отчетность за финансовый 2К22 (по факту закончившийся 31 июля...    читать дальше
.
01 сентября 2021 года 16:55
"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Роснефти с целью 563 руб
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "Роснефти" с целевой ценой 563 руб. за штуку" с горизонтом инвестирования 2-4 недели. Цена входа: от 542 руб., потенциальная доходность: 3,87%, стоп-приказ: 529 руб., говорится в комментарии инвестиционной компании. "Роснефть" - лидер российской...    читать дальше
.
01 сентября 2021 года 16:24
ПСБ рекомендует держать акции Petropavlovsk с целью 24,8 руб
Аналитики Промсвязьбанка (ПСБ) рекомендуют держать акции Petropavlovsk с целевой ценой 24,8 руб. за штуку, что предполагает потенциал роста стоимости на 13% от текущих уровней, говорится в комментарии банка. "Petropavlovsk представил 1 сентября финансовые результаты за I полугодие 2021г. За...    читать дальше
.
01 сентября 2021 года 15:59
"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Devon Energy с целью $45,7
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Devon Energy с целью $45,7 за штуку" с горизонтом инвестирования 2-3 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 54%, стоп-приказ: $24,5, говорится в комментарии инвестиционной компании. "Баррель нефти марки Brent с начала текущего...    читать дальше
.
01 сентября 2021 года 15:50
Рубль днем растет к доллару и евро на фоне позитивных сигналов с внешних рынков
Москва. 1 сентября. Доллар и евро умеренно дешевеют на "Московской бирже" в среду днем, рубль укрепляется к бивалютной корзине на фоне позитивных сигналов с внешних рынков и дорожающей нефти.    читать дальше
.
01 сентября 2021 года 15:36
Российские акции, скорее всего, осенью продолжат позитивную динамику -"Атон"
Российские акции уже восстановились после июльской коррекции и, скорее всего, осенью продолжат позитивную динамику, полагает руководитель отдела развития продуктов и сервисов инвестиционной компании "Атон" Михаил Морозов. Также эксперт полагает, что осень, скорее всего, пройдет под знаком taper...    читать дальше
.
01 сентября 2021 года 15:13
Акции Darling Ingredients привлекательны для покупки - "ВТБ Мои Инвестиции"
Акции Darling Ingredients (DAR) привлекательны для покупки на текущих уровнях, говорится в комментарии "ВТБ Мои Инвестиции". "Darling Ingredients не только опубликовала сильные квартальные финансовые результаты, которые значительно превысили прогнозы аналитиков, но и приятно удивила инвесторов...    читать дальше
.
01 сентября 2021 года 14:49
Котировки нефти могут снизиться до $71/барр. к концу дня - Sber CIB
Котировки нефти могут снизиться до $71 за баррель Brent к концу дня, считает аналитик Sber CIB Михаил Шейбе. "Котировки ноябрьских фьючерсов Brent в среду держатся вблизи $72/барр. Индекс PMI для производственного сектора Китая в августе оказался слабым, а еженедельные данные Американского...    читать дальше
.
Страница 1 из 8
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.