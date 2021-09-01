Цены евробондов РФ в среду практически не изменились на фоне неоднозначных внешних факторов

Москва. 1 сентября. Котировки большинства выпусков российских суверенных еврооблигаций в среду практически не изменились на фоне неоднозначных сигналов с мировых рынков, в том числе с нефтяных площадок. При этом "короткие" и среднесрочные американские казначейские обязательства (US Treasuries) также продемонстрировали боковую динамику, в то время как "длинные" бумаги умеренно подросли в цене.

Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:10 МСК выросла всего на 1 базисный пункт по отношению к закрытию 31 августа и составила 114,88% от номинала, что соответствует доходности 1,43% годовых (снижение на 1 базисный пункт к предыдущему торговому дню).

Стоимость американских трехлетних US Treasuries к 18:10 МСК снизилась всего на 1 базисный пункт относительно итогов предыдущего торгового дня, составив 100,39% от номинала (их доходность выросла на 1 базисный пункт и составила 0,06% годовых). Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и трехлетних казначейских облигаций США сузился на 2 пункта, до 137 базисных пунктов.

Котировки еврооблигаций с погашением в 2043 году снизились на 9 базисных пунктов по отношению к предыдущему торговому дню, составив 138,76% от номинала (доходность выросла на 0,5 базисного пункта, до 3,37% годовых). Еврооблигации с погашением в 2042 году подешевели на 13 базисных пунктов - до 132,89% от номинала (доходность выросла почти на 1 пункт и составила 3,39% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году выросли в цене по отношению ко вторнику всего на 2 базисных пункта - до 113,625% от номинала, что соответствует доходности 1,74% годовых (снижение на 0,5 пункта к предыдущему дню), а евробонды РФ с погашением в 2023 году - на 0,5 базисного пункта, до 108,52% от номинала (доходность снизилась на 0,5 базисного пункта - до 0,66% годовых).

Новый тридцатилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2047 году подешевел на 7 базисных пунктов - до 129,61% от номинала (доходность выросла на 0,5 пункта и составила 3,5% годовых), новый десятилетний выпуск евробондов РФ с погашением в 2027 году снизился в цене на 14 базисных пунктов, до 112,49% от номинала (доходность выросла на 2 базисных пункта и составила 1,96% годовых).

"Сегодня в сегменте российских еврооблигаций каких-либо активных движений не наблюдается, динамика котировок в целом боковая. При этом внешний фон для российских бумаг выглядит смешанным. С одной стороны, цены на нефть немного корректируются вниз в ожидании очередного заседания ОПЕК, что оказывает определенное давление на отечественные активы. Вместе с тем опубликованная в США статистика по рынку труда оказалась хуже ожиданий, что дает основания рассчитывать на более плавное сворачивание стимулирующих мер со стороны американского Федрезерва или даже вообще сдвиг этого процесса по времени на более отдаленную перспективу. А это в целом позитивный фактор для мировых долговых рынков. На этом фоне долговые бумаги большинства emerging markets демонстрируют плавный ценовой рост вслед за позитивной динамикой US Treasuries. Доходность последних снизилась сегодня на 1-2 базисных пункта", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке управляющий банковского и финансового рынков Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Дмитрий Грицкевич.

Согласно опубликованным в среду данным отраслевой организации ADP Employer, рост числа рабочих мест в США в августе составил 374 тыс. после подъема на 326 тыс. в предыдущий месяц. Средний прогноз аналитиков предполагал гораздо более значительное увеличение: на 613 тыс. по результатам опроса Trading Economics и 600 тыс. среди респондентов The Wall Street Journal. В пятницу будут опубликованы официальные данные о состоянии рынка труда в прошлом месяце. Эксперты ожидают, что количество рабочих мест в экономике страны выросло на 943 тыс., а безработица опустилась до 5,2% с 5,4% в июле.