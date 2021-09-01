"Финам" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Аэрофлота

Аналитики "Финама" подтверждают рекомендацию "покупать" для акций "Аэрофлота" с целевой ценой 116 руб. за штуку и ожидают, что к концу 2022г они принесут доходность в размере 68%, говорится в комментарии инвесткомпании.

"Один из крупнейших российских авиаперевозчиков "Аэрофлот" представил свои финансовые результаты по МСФО за 2К21. В отчетном периоде чистый убыток компании сократился на 92,8% в сравнении с аналогичным периодом годом ранее до 2,6 млрд руб., при этом убыток за первое полугодие уменьшился на 52,4% г/г и составил 27,7 млрд. руб. Показатель прибыли до вычета процентов, налогов и амортизации (EBITDA) во втором квартале составил 33,9 млрд руб. против -1,9 млрд руб. годом ранее, а за первые шесть месяцев 2021г показатель достиг 41,6 млрд руб., что в 3,7 раза выше значения годом ранее. Квартальная выручка составила 119,7 млрд руб., что в 4,7 раза выше показателя за 2К20", - указывает аналитик "Финама" Наталия Пырьева.

Тем временем, операционные расходы компании в апреле-июне 2021г увеличились на 7,7% г/г и составили 210,5 млрд руб., что, на взгляд эксперта, обусловлено восстановлением объемов операционной деятельности. В том числе, расходы на обслуживание воздушных судов и пассажиров возросло в 3,8 раза в сравнении со 2К20 и достигло 21,1 млрд руб., техническое обслуживание ВС подорожало на 81,1% г/г до 7,7 млрд руб., а также возросли расходы на оплату труда - на 21,3% г/г до 16,4 млрд руб. При этом Пырьева отмечает, что на фоне роста объема перевозок и налета часов увеличились расходы на авиационное топливо на 2,5% г/г и до 45 млрд руб.

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