"Фридом Финанс" рекомендует покупать акции CrowdStrike с целью $308

"Фридом Финанс" рекомендует покупать акции CrowdStrike и повышает целевую цену до $308 за штуку, говорится в комментарии инвесткомпании.

"31 августа финансовые результаты за второй квартал 2022 ФГ представила компания CrowdStrike Holdings (CRWD) - лидер в области облачных решений для защиты конечных точек и рабочих нагрузок. Эмитент продолжает стремительно наращивать продажи: выручка за отчетный период составила $337,7 млн (+70% г/г), превзойдя рыночный консенсус на уровне $323,2 млн. Скорректированная EPS превысила гайдес менеджмента и прогнозы аналитиков, достигнув $0,11. Годовой периодический доход компании увеличился на 70% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив $1,34 млрд", - пишут аналитики "Фридом-Финанс".

На их взгляд, компания демонстрирует рост не только финансовых, но и операционных показателей, в частности, расширение базы платных пользователей: за последний квартал эта метрика увеличилась на 1660 новых клиентов. Таким образом, общее количество подписчиков достигло 13080, что на 81% превышает показатель за аналогичный период прошлого года. При этом компания успешна и в кросс-продажах: количество подписчиков, которые установили более четырех, более пяти и более шести модулей, увеличилось до 66%, 53% и 29% соответственно.

"Учитывая высокие финансовые показатели компании и сильный спрос на ее продукты, менеджмент CrowdStrike Holdings повысил прогноз на 2022 фискальный год. Компания рассчитывает заработать $0,43-0,49 скорректированной прибыли на акцию при выручке на уровне $1391,2-1409,4 млн. Мы положительно оцениваем отчет и перспективы CrowdStrike Holdings. С учетом повышенного внимания администрации Байдена к кибербезопасности в США мы считаем, что компания является одним из главных бенефициаров высокого спроса на рынке. Эмитент предоставляет передовые решения во всех приоритетных направлениях развития кибербезопасности: обнаружение конечных точек и реагирование (EDR), управление инцидентами, поиск угроз и приоритизация облака", - отмечают эксперты инвесткомпании.

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