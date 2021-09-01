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01 сентября 2021 года 17:20
CrowdStrike - бенефициар общемирового тренда повышения расходов на кибербезопасность - "Инвестиционный банк Синара"
CrowdStrike - крупный бенефициар общемирового тренда повышения расходов на кибербезопасность, который будет сохраняться еще много лет, говорится в обзоре "Инвестиционного банка Синара". "Компания CrowdStrike Holdings Inc. 31 августа представила отчетность за финансовый 2К22 (по факту закончившийся 31 июля 2021г). Акции CrowdStrike упали на 3% после закрытия торгов, несмотря на то что прогнозы по выручке и прибыли на акцию компании, занимающейся кибербезопасностью, на финансовый 3К22 превзошли среднюю оценку аналитиков. Мы полагаем, что падение котировок связано скорее с сильным ростом акций накануне, а не с цифрами отчетности. Менеджмент ожидает скорректированную прибыль на акцию на 2022 финансовый год в диапазоне $0,43-0,49 (ранее ожидал $0,35-0,41). Компания прогнозирует выручку за тот же период в диапазоне от $1,39 до $1,41 млрд", - отмечает аналитик банка Сергей Вахрамеев. На взгляд эксперта, CrowdStrike показала хорошие результаты за квартал. Выручка компании выросла на 70% г/г (подписки на 71%, услуги на 49%). Темпы привлечения новых клиентов по-прежнему высоки, приобретать продукты CrowdStrike начинают не только крупные компании, но и малый бизнес. За последний квартал количество клиентов CrowdStrike выросло на 81% г/г. "Мы считаем, что CrowdStrike - это крупный бенефициар общемирового тренда повышения расходов на кибербезопасность, который, судя по всему, будет сохраняться еще много лет. Вместе с тем, на наш взгляд, акции CrowdStrike переоценены рынком, так как P/E даже на 2026 финансовый год (который по факту закончится 31 января 2025 г.) составляет, согласно консенсус-прогнозу Bloomberg, 84,3", - заключает Вахрамеев. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: США-CROWDSTRIKE-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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