CrowdStrike - бенефициар общемирового тренда повышения расходов на кибербезопасность - "Инвестиционный банк Синара"

CrowdStrike - крупный бенефициар общемирового тренда повышения расходов на кибербезопасность, который будет сохраняться еще много лет, говорится в обзоре "Инвестиционного банка Синара".

"Компания CrowdStrike Holdings Inc. 31 августа представила отчетность за финансовый 2К22 (по факту закончившийся 31 июля 2021г). Акции CrowdStrike упали на 3% после закрытия торгов, несмотря на то что прогнозы по выручке и прибыли на акцию компании, занимающейся кибербезопасностью, на финансовый 3К22 превзошли среднюю оценку аналитиков. Мы полагаем, что падение котировок связано скорее с сильным ростом акций накануне, а не с цифрами отчетности. Менеджмент ожидает скорректированную прибыль на акцию на 2022 финансовый год в диапазоне $0,43-0,49 (ранее ожидал $0,35-0,41). Компания прогнозирует выручку за тот же период в диапазоне от $1,39 до $1,41 млрд", - отмечает аналитик банка Сергей Вахрамеев.

На взгляд эксперта, CrowdStrike показала хорошие результаты за квартал. Выручка компании выросла на 70% г/г (подписки на 71%, услуги на 49%). Темпы привлечения новых клиентов по-прежнему высоки, приобретать продукты CrowdStrike начинают не только крупные компании, но и малый бизнес. За последний квартал количество клиентов CrowdStrike выросло на 81% г/г.

"Мы считаем, что CrowdStrike - это крупный бенефициар общемирового тренда повышения расходов на кибербезопасность, который, судя по всему, будет сохраняться еще много лет. Вместе с тем, на наш взгляд, акции CrowdStrike переоценены рынком, так как P/E даже на 2026 финансовый год (который по факту закончится 31 января 2025 г.) составляет, согласно консенсус-прогнозу Bloomberg, 84,3", - заключает Вахрамеев.

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