"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Роснефти с целью 563 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "Роснефти" с целевой ценой 563 руб. за штуку" с горизонтом инвестирования 2-4 недели. Цена входа: от 542 руб., потенциальная доходность: 3,87%, стоп-приказ: 529 руб., говорится в комментарии инвестиционной компании.

"Роснефть" - лидер российской нефтяной отрасли и одна из крупнейшая публичных нефтяных компаний мира. Чистая прибыль предприятия по РСБУ в первой половине 2021г взлетела более чем в девять раз до 196 млрд рублей, выручка год к году увеличилась на 43,7% до 3,3 трлн. В среду, 1 сентября, состоится заседание стран - участниц ОПЕК+, в ходе которого будет обсуждаться вопрос о постепенном увеличении добычи нефти на 400 тысяч баррелей в сутки ежемесячно. На фоне ухудшающейся статистики по коронавирусу есть вероятность пересмотра сделки, что может поддержать котировки черного золота и нефтяных компаний, отмечают эксперты "Финама".

"С технической точки зрения котировки акций компании консолидируются в канале 530- 585 рублей. Мы рекомендуем открывать длинную позицию при росте выше 542 рублей. При покупке на 14,4% и выставлении стоп-заявки на уровне 529 рублей риск на портфель составит 0,35%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,62", - указывают аналитики.

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