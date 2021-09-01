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01 сентября 2021 года 16:55

"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Роснефти с целью 563 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "Роснефти" с целевой ценой 563 руб. за штуку" с горизонтом инвестирования 2-4 недели. Цена входа: от 542 руб., потенциальная доходность: 3,87%, стоп-приказ: 529 руб., говорится в комментарии инвестиционной компании.

"Роснефть" - лидер российской нефтяной отрасли и одна из крупнейшая публичных нефтяных компаний мира. Чистая прибыль предприятия по РСБУ в первой половине 2021г взлетела более чем в девять раз до 196 млрд рублей, выручка год к году увеличилась на 43,7% до 3,3 трлн. В среду, 1 сентября, состоится заседание стран - участниц ОПЕК+, в ходе которого будет обсуждаться вопрос о постепенном увеличении добычи нефти на 400 тысяч баррелей в сутки ежемесячно. На фоне ухудшающейся статистики по коронавирусу есть вероятность пересмотра сделки, что может поддержать котировки черного золота и нефтяных компаний, отмечают эксперты "Финама".

"С технической точки зрения котировки акций компании консолидируются в канале 530- 585 рублей. Мы рекомендуем открывать длинную позицию при росте выше 542 рублей. При покупке на 14,4% и выставлении стоп-заявки на уровне 529 рублей риск на портфель составит 0,35%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,62", - указывают аналитики.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
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