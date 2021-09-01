"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Devon Energy с целью $45,7 за штуку" с горизонтом инвестирования 2-3 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 54%, стоп-приказ: $24,5, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"Баррель нефти марки Brent с начала текущего года подорожал на 40%. Несмотря на сохраняющиеся опасения по поводу дальнейшего распространения новых штаммов COVID-19, в долгосрочной перспективе поддержку ценам на нефть окажет восстановление мировой экономики. Более того, количество буровых установок, согласно данным Baker Hughes, непрерывно растет. Это означает, что спрос на нефть усиливается, а предложение не может его удовлетворить в полной мере. Спрос на бензин, дизельное топливо и авиакеросин будет расти по мере того, как все больше людей будет возвращаться к нормальной жизни, активнее путешествовать, ездить на учебу и на работу. Аналитики Sber CIB ожидают дальнейшего восстановления маржи переработки на дизельное топливо и авиакеросин во второй половине текущего и в первой половине следующего года", - отмечают эксперты "Финама".

"С технической точки зрения после закрепления выше уровня сопротивления открывается тренд на продолжение обновления максимумов текущего года. Открывать позиции рекомендуем от текущих уровней с целью $45,7. При покупке на 6% и выставлении стоп-заявки на уровне $24,5 риск на портфель составит 1,0%. Соотношение прибыль/риск составляет 3,2", - указывают аналитики инвесткомпании.

Devon Energy Corp. является одним из ведущих независимых производителей нефти и газа в Северной Америке. Компания также ведет свою деятельность в Китае, Азербайджане и Бразилии. Штаб-квартира находится в Оклахома-Сити, штат Оклахома.

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