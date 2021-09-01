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01 сентября 2021 года 15:50

Рубль днем растет к доллару и евро на фоне позитивных сигналов с внешних рынков

Москва. 1 сентября. Доллар и евро умеренно дешевеют на "Московской бирже" в среду днем, рубль укрепляется к бивалютной корзине на фоне позитивных сигналов с внешних рынков и дорожающей нефти.

Курс доллара США составил 73,07 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 14,75 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 86,33 руб./EUR1, подешевев на 12,25 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 13,6 копейки - до 79,04 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 2 сентября на 8,69 копейки, до 73,1912 руб./$1, и уменьшил курс евро на 27,11 копейки, до 86,3949 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль умеренно подрастает к доллару и евро на дневных торгах благодаря позитивной динамике внешних рынков и развернувшейся вверх нефти. В центре внимания трейдеров на этой неделе продолжает оставаться ряд важных статистических данных по экономике США, включая августовский доклад о безработице, так как именно на показатели занятости обращают пристальное внимание руководители Федеральной резервной системы (ФРС) США при принятии решений об изменении или сохранении денежно-кредитной политики.

Эксперты, опрошенные Trading Economics, в среднем ожидают, что число рабочих мест в экономике США в августе увеличилось на 750 тыс., а безработица снизилась до 5,2% с 5,4% в июле.

Минфин РФ успешно разместил ОФЗ-ПД серии 26239 с погашением 23 июля 2031 в ходе традиционного аукциона в среду. Средневзвешенная цена составила 99,234% от номинала, что соответствует доходности 7,13% годовых. Всего было продано бумаг на общую сумму 67 млрд 443 млн рублей по номиналу при спросе 137 млрд 356 млн рублей по номиналу.

Позднее станут известны результаты размещения ОФЗ-ПД серии 26238. Оба выпуска были предложены в объемах остатков, доступных для размещения в каждом из них.

"В наступившем месяце пара "доллар-рубль" может расположиться в диапазоне 72,5-75 руб./$1. Наша валюта будет ощущать на себе влияние нескольких факторов, от ситуации с пандемией и общего отношения к риску, до динамики инфляции и поступающей экономической статистики. Немаловажными будут дальнейшие сигналы от Федрезерва, которые скажутся на валютном рынке в целом во второй половине сентября. Центробанк вряд ли приступит к сворачиванию стимулов на ближайшем заседании, что может ослабить доллар и как минимум ограничить понижательные риски для рубля. Если на мировых площадках будет превалировать оптимизм, котировки пары будут тяготеть к нижней границе диапазона", - отмечает аналитик департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

"На старте сессии рубль испытал кратковременную просадку вслед за нефтью. Вскоре она возобновила рост, вызвав восходящий импульс российской валюты. В результате рубль переписал трехнедельный максимум. Развивающиеся валюты в начале дня находились под давлением растущего доллара. Однако утром он стал сдавать позиции, вызвав улучшение ситуации в секторе, некоторые представители вышли в плюс. (. . .) Рубль продолжает планомерно продолжает возвращать позиции, утраченные в первой половине августа, чему способствует в целом позитивный настрой мировых рынков. В случае возобновления их роста, доллар может направиться к следующей важной поддержке, находящейся на двухмесячном минимуме 72,68 руб./$1", - полагает эксперт по фондовому рынку компании "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.

Цены на нефть умеренно подрастают в ходе торгов в среду, в центре внимания трейдеров - очередное заседание представителей стран ОПЕК+. В 18:00 МСК пройдет встреча мониторингового комитета ОПЕК+, а следом - министерская встреча ОПЕК+.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:01 МСК увеличилась на 0,24% - до $71,8 за баррель. Цена фьючерсов на WTI на октябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) выросла к этому времени на 0,28% - до $68,69 за баррель.

Также трейдеры ждут еженедельного доклада о коммерческих запасах нефти, бензина и дистиллятов в США, который министерство энергетики страны опубликует в 17:30 МСК. Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, в среднем ожидают, что доклад укажет на сокращение запасов нефти на 4,4 млн баррелей.

Данные Американского института нефти (API), опубликованные ранее, указали, что запасы нефти в стране за неделю, завершившуюся 27 августа, снизились на 4 млн баррелей. API получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе.

Ставки на рынке краткосрочных межбанковских кредитов понизились в среду, в то время как ставки на рынке среднесрочных (1-6 месяцев) МБК остались на уровне предыдущего торгового дня. Ставка MosPrime Rate "овернайт" упала на 13 базисных пунктов (б.п.) - до 6,57% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок опустилась на 3 б.п. - до 6,73% годовых. Ставки на сроки 1, 3 и 6 месяцев не изменились относительно вторника - 6,88%, 7,23% и 7,32% годовых соответственно.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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