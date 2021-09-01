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01 сентября 2021 года 15:36

Российские акции, скорее всего, осенью продолжат позитивную динамику -"Атон"

Российские акции уже восстановились после июльской коррекции и, скорее всего, осенью продолжат позитивную динамику, полагает руководитель отдела развития продуктов и сервисов инвестиционной компании "Атон" Михаил Морозов.

Также эксперт полагает, что осень, скорее всего, пройдет под знаком taper tantrum. Неплохо себя чувствовать могут акции развитых рынков, которые летом так и не скорректировались. Хорошей инвестицией, по мнению Морозова, могут стать фонды на широкие фондовые индексы, а также факторные стратегии по принципу momentum investing, которые фокусируются на уже растущих акциях крупных международных компаний.

"Вторая тема осени - китайские акции, - указывает стратег "Атона". - Беспрецедентное регуляторное давление на технологические компании привело к тотальной распродаже этих бумаг крупнейшими фондами. Однако новые правила не ослабляют потенциал роста бизнеса этого сектора и региона, скорее, наоборот. Оптимальной является экспозиция через сбалансированный портфель крупнейших компаний".

Морозов полагает, что осенью по-прежнему будут актуальны глобальные истории: 5G, облачные технологии и кибербезопасность. Пандемия задала мощный импульс корпорациям пересмотреть методы ведения бизнеса в сторону их цифровизации. Ставку на эти тренды нужно делать через тематические портфели акций, подчеркивает эксперт.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова:    МИР-РОССИЯ-АКЦИИ-АНАЛИТИКА


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