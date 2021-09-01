Идея дня: Ужесточение регулирования AppStore и Google Play может негативно отразиться на акциях Apple - "ВТБ Мои Инвестиции"

Ужесточение регулирования AppStore и Google Play может негативно отразиться на акциях Apple Inc., считают аналитики "ВТБ Мои Инвестиции".

По их оценкам, комиссии от продаж через AppSore составляют 12% дохода Apple за 2020г. Эксперты считают, что риски таких законопроектов игнорируются инвесторами и не учитываются в цене акций Apple, что может привести к переоценке компании в дальнейшем.

Южная Корея ужесточила регулирование AppStore и Google Play. Платформам станет сложнее брать высокие комиссии с разработчиков приложений. В августе сенаторы США представили аналогичный законопроект.

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