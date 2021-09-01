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Главная / Мнения аналитиков / Идея дня: Ужесточение регулирования AppStore и Google Play может негативно отразиться на акциях Apple - "ВТБ Мои Инвестиции"
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01 сентября 2021 года 14:17
Идея дня: Ужесточение регулирования AppStore и Google Play может негативно отразиться на акциях Apple - "ВТБ Мои Инвестиции"
Ужесточение регулирования AppStore и Google Play может негативно отразиться на акциях Apple Inc., считают аналитики "ВТБ Мои Инвестиции". По их оценкам, комиссии от продаж через AppSore составляют 12% дохода Apple за 2020г. Эксперты считают, что риски таких законопроектов игнорируются инвесторами и не учитываются в цене акций Apple, что может привести к переоценке компании в дальнейшем. Южная Корея ужесточила регулирование AppStore и Google Play. Платформам станет сложнее брать высокие комиссии с разработчиков приложений. В августе сенаторы США представили аналогичный законопроект. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: США-APPLE-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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